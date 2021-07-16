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Абхазия Информ

КОММЕНТАРИЙ ПРЕСС-СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Новости Пятница, 16 июля 2021 17:59
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Сухум. 16 июля 2021. Абхазия-Информ. Комментарий пресс-службы Министерства здравоохранения Абхазии, в связи с участившимся запросами от СМИ.

Касательно медицинской части министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба после поездки в Сочинскую больницу, в которой проходили лечение раненные в Пицунде туристы, регулярно созванивался и общался с заместителем главного врача городской больницы №4 г. Сочи Станиславом Пятаковым на тему состояния здоровья пострадавших.

Российские медики заверили Эдуарда Бутба, что никакой дополнительной помощи со стороны Абхазии не требуется, так как пациентам оказывается весь объем необходимой медицинской помощи.

Об этом сообщает сайт Минздрав РА.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 16 июля 2021 18:00

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