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Абхазия Информ

ТИМУР БЕЙЯ: ПРИЗЫВАЮ ДЕПУТАТОВ К КОНСТРУКТИВНОЙ ПОЛЕМИКЕ И УВАЖИТЕЛЬНОМУ ОТНОШЕНИЮ К ИНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА

Новости Пятница, 16 июля 2021 19:20
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ТИМУР БЕЙЯ: ПРИЗЫВАЮ ДЕПУТАТОВ К КОНСТРУКТИВНОЙ ПОЛЕМИКЕ И УВАЖИТЕЛЬНОМУ ОТНОШЕНИЮ К ИНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА

Сухум. 16 июля 2021. Абхазия-Информ. Депутат Парламента Тимур Бейя прокомментировал высказывания некоторых своих коллег на внеочередной сессии Народного Собрания.

«Поверьте мне, у бывшей оппозиции было гораздо больше поводов и причин переходить на личности во времена предшественников нынешнего президента. Но мы, в отличие от вас, к таким приемам не прибегали и не прибегаем, так как не считаем их достойными, даже в порыве политической борьбы», – считает Бейя.

Ниже – полный текст комментария.

«Хочу прокомментировать высказывания моих коллег, озвученных сегодня на внеочередной сессии Народного Собрания – Парламента Абхазии и в социальных сетях.

Меня весьма удивило, на что готовы некоторые мои коллеги, ради достижения определенных политических результатов и далеко идущих целей. И в этом смысле больше всего меня возмущает позиция председателя Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Алхаса Джинджолия, который, по моему мнению, в последнее время занимается в Парламенте больше политическими манипуляциями, чем медицинскими вопросами и вопросами своего комитета.

Более того, пользуясь своей профессией врача, он вводит в заблуждение население республики, прекрасно зная, что тот же Координационный штаб по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции не расформирован, и ни на один день прекращал свою работу.

Стоит напомнить, что Алхас Владимирович является его членом и получает регулярно информацию и материалы к заседаниям штаба, даже находясь за рубежом.

А это значит, что вы, Алхас Владимирович, как единственный делегированный от Парламента член штаба, как раз могли бы все ваши усилия и все ваши предложения по борьбе с ковидом адресовать Координационному штабу письменно, а не использовать тяжелую ситуацию с ковидом, как повод для политических игр.

В конце концов, это не соответствует благородному образу врача.

Не умоляя ваши возможности, как образованного человека и депутата Парламента разбираться в различных областях, касающихся нашего государства и народа, я, тем не менее, настоятельно советую вам сконцентрироваться в большей степени на вопросах, касающихся вашей специальности и компетентности.

Уверен, что в таком качестве, вы будете более полезны для граждан республики, Парламента и государства в целом.

Теперь, что касается комментария депутата Алмасхана Ардзинба. Но, сначала хочу пожелать своему коллеге скорейшего выздоровления.

В части ваших комментариев в соцсетях, адресованных президенту Республики Абхазия, хочу призвать вас, как депутата Парламента и своего коллегу, к конструктивной полемике и уважительному отношению к институту президентства.

Поверьте мне, у бывшей оппозиции было гораздо больше поводов и вопиющих причин переходить на личности во времена предшественников нынешнего президента. Но мы, в отличие от вас, к таким приемам не прибегали и не прибегаем, так как не считаем их достойными, даже в порыве политической борьбы.

Теперь несколько слов в отношении вашего комментария в адрес нашего с вами коллеги Батала Табагуа, который, к счастью, в адвокатах не нуждается.

Как всем известно, Батал Иванович Табагуа, в отличие от некоторых наших современников, никогда не был ангажированным человеком и, тем более, чьим-то рупором. Об этом свидетельствует высокое доверие, которое было оказано ему в период новейшей истории Абхазии руководителями республики, и в первую очередь – Первым Президентом Владиславом Григорьевичем Ардзинба.

Дальнейшие комментарии  считаю излишними.

При этом, отбросив все политические предпочтения, искренне верю в то, что каждый из моих коллег и государственных чиновников предпримут всё от них зависящее для борьбы к коронавирусной инфекцией.

Уважаемые сограждане, призываю вас  соблюдать все необходимые меры и рекомендации врачей по борьбе с распространением ковида!

Прочитано 0 раз Последнее изменение Пятница, 16 июля 2021 19:20

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