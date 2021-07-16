183 ЗАРАЗИВШИХСЯ КОВИД-19, ТРИ ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯ
Новости Суббота, 17 июля 2021 00:00
Сухум. 16 июль 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 578 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 183 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 179 пациентов, в тяжелом состоянии 41 человек, состояние здоровья 41 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 26, в Гагрской ЦРБ – 44, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ скончались двое мужчин 69 и 78 лет.
В Гагрской ЦРБ умерла женщина 1952 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 19778 человек. Зарегистрировано 275 летальных случаев. Выздоровели 16078 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Последнее от Super User
- ТИМУР БЕЙЯ: ПРИЗЫВАЮ ДЕПУТАТОВ К КОНСТРУКТИВНОЙ ПОЛЕМИКЕ И УВАЖИТЕЛЬНОМУ ОТНОШЕНИЮ К ИНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА
- КОММЕНТАРИЙ ПРЕСС-СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
- СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
- В ГАГРЕ БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСКОГО САДА «МРАМЗА»
- СОВЕЩАНИЕ В МИНИСТЕРСТВЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ