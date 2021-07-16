183 ЗАРАЗИВШИХСЯ КОВИД-19, ТРИ ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯ

Сухум. 16 июль 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 578 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 183 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 179 пациентов, в тяжелом состоянии 41 человек, состояние здоровья 41 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 26, в Гагрской ЦРБ – 44, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

В Гудаутской ЦРБ скончались двое мужчин 69 и 78 лет.

В Гагрской ЦРБ умерла женщина 1952 года рождения.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 19778 человек. Зарегистрировано 275 летальных случаев. Выздоровели 16078 человек.