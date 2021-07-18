ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ COVID-19 ПРИБЛИЗИЛОСЬ К 20 ТЫСЯЧАМ

Сухум. 17 июля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 601 человека, диагноз Covid-19 подтвержден у 185 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 183 пациента, в тяжелом состоянии 41 человек, состояние здоровья 40 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 26, в Гагрской ЦРБ – 49, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.