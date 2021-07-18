ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ COVID-19 ПРИБЛИЗИЛОСЬ К 20 ТЫСЯЧАМ
Сухум. 17 июля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 601 человека, диагноз Covid-19 подтвержден у 185 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 183 пациента, в тяжелом состоянии 41 человек, состояние здоровья 40 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 26, в Гагрской ЦРБ – 49, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ скончались две женщины 78 и 83 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 19963 человека. Зарегистрировано 277 летальных случаев. Выздоровели 16294 человека.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.