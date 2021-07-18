АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ БАШАРА АСАДА С ВСТУПЛЕНИЕМ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 18 июля 2021. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада с вступлением в должность президента.

Поздравляю Вас с вступлением в должность Президента Сирийской Арабской Республики.

Ваш успех — свидетельство доверия избирателей к Вам, Вашим делам и намерениям. Результаты всенародного голосования выражают доверие сограждан к проводимому под Вашим руководством курсу на скорейшую стабилизацию ситуации в Сирии и укрепление ее государственных институтов.

Убежден, Ваша стойкая жизненная позиция послужит хорошей основой для конструктивной работы по созданию сильного, независимого, экономически стабильного государства, способного отражать внешние и внутренние угрозы.

Признание Республики Абхазия Сирийской Народной Республикой установило особые духовные отношения между нашими народами. Желаю Вам, господин Президент, на этом нелегком поприще сохранять стойкость духа, быть последовательным и упорным в достижении поставленных целей — сделать жизнь страны обеспеченной, безопасной, счастливой и радостной.

С глубоким уважением,

Аслан Бжания

Президент Республики Абхазия.