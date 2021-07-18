ДВОЕ СКОНЧАЛИСЬ, ОДИН РАНЕН

Сухум. 18 июля 2021. Абхазия-Информ. МВД проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание лиц, причастных к преступлению, имевшему место вечером 17 июля в г. Сухум.

Примерно в 19.54 у дома №8 по улице 30 сентября в "Новом районе" г. Сухум имела место перестрелка, в результате чего в Центральную Республиканскую больницу с огнестрельными ранениями были доставлены трое граждан. Гудалия Руслан Инварбеевич 1975 г.р. и Дзиба Беслан Леонидович 1976 г.р. скончались, в отделении реанимации медики продолжают бороться за жизнь Зухба Аслана Игоревича 1995 г.р..