БАТАЛ ТАБАГУА: НЕ ВВОДИТЕ ЛЮДЕЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ
Сухум. 18 июля 2021. Абхазия-Информ. Депутат Батал Табагуа прокомментировал в эфире Абхазского телевидения ситуацию с внеочередной сессией Парламента.
Он считает, что это «специально придуманная внеочередная сессия для того, чтобы создать нервозную атмосферу, во главу угла поставить якобы вопрос здоровья населения».
«Я абсолютно уверен, это не для того, чтобы помочь в выходе из ситуации, а для того, чтобы устроить политическую бучу. Более того, я там видел некие предложения, связанные с тем, чтобы закрыть границу, не пускать туристов. Самое интересное, в прошлом году, некоторые товарищи, которые сейчас кулуарно рассуждают об этом, в митинге в Гагре участвовали с требованием открыть границу, т.е., ведут себя в зависимости от политической конъюнктуры. Сейчас для них все, что плохо – это хорошо. Это не государственный подход. Брать за основу пандемию и под него политические вопросы решать - это не совсем этично», - отметил Батал Табагуа.
Он отметил, что руководство страны ведет каждодневную работу по лечению граждан от коронавирусной инфекции.
«Работа продолжается, они больше делают, чем говорят», - сказал депутат.
«Кто-то захотел провести срочную внеочередную сессию. Речь не идет о делах, которые нужны государству, речь идет о каких-то политических, популистских действиях, которые, по крайней мере, создадут какую-то суматоху в стране. Предлагается закрыть границу. Представьте себе – туристический сезон, сколько людей работает на туристическую сферу – оставить их всех без работы. Я понял из того, что написано было в проекте постановления по ковиду, что задача такая. К любому моменту должен быть государственный подход, ответственный, и не вводить людей в заблуждение», - сказал депутат.