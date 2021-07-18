В работе совещания приняли участие вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, министр по налогам и сборам Джансух Нанба, на нем присутствовали руководство района, представители различных управлений, служб, отделов, инспекций района, главы сел и поселков, и города Пицунда. В ходе совещания обсуждались вопросы, касающиеся энергетики, собираемости налоговых платежей, криминогенной обстановке, эпидемиологической ситуации.

Сухум. 18 июля 2021. Абхазия-Информ. По поручению президента Республики Абхазия Аслана Бжания руководитель администрации президента Алхас Квициния провел выездное совещание в Гагрском районе. В нем приняли участие и члены Кабинета Министров.

О том, какие показатели по потреблению и оплате за электроэнергию в своем докладе рассказал начальник сбыта Гагрского филиала Республиканского Унитарного Предприятия «Черноморэнерго» Алхас Чанба. По показателям потребление электроэнергии в Гагрском районе увеличилось, чего не скажешь об оплате за нее.

Руководитель администрации президента Алхас Квиция отметил, что проблему с собираемостью платежей за электроэнергию надо решать, и в этом должны оказать помощь и руководители на местах.

О работе налоговой инспекции Гагрского района рассказал ее начальник Эдуард Бения.

Здесь со стороны министра по налогам и сборам Джансуха Нанба была отмечена слаженная, дисциплинированная работа сотрудников инспекции, которая дала существенные результаты.

С докладом об эпидемиологической ситуации в районе выступила главврач Гагрской Центральной районной больницы Индира Арсалия.

О криминогенной обстановке в районе изложил исполняющий обязанности начальника Управления Внутренних Дел по Гагрского району Юрий Агрба.

О том, как проходит летний курортный сезон и какие сложности есть в этой сфере отметил начальник управления по курорту и туризму администрации Гагрского района Ахра Бганба. Он проинформировал о том, что в связи с участившимися несчастными случаями на воде, администрация Гагрского района направила в УВД МЧС письма с просьбой об оказании содействия по усилению контроля на пляже во время шторма. Уведомительные письма были отправлены и в курортные объекты.

Завершая работу совещания, глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш отметил, что будут взяты под контроль все недочеты. Руководитель администрации президента Алхас Квиция совместно с членами Кабинета Министров и в дальнейшем будет проводить подобного рода выездные встречи с целью обсуждения актуальных вопросов.