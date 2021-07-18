ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В УБИЙСТВЕ

Сухум. 18 июля 2021. Абхазия-Информ. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР МВД совместно с ОУР столичного УВД по подозрению в совершении убийства, имевшего место примерно в 19:54 у дома №8 по улице 30 сентября в Новом районе Сухума, задержан Гудалия Игорь Енварбеевич 1979 г.р., уроженец и житель села Ачандара Гудаутского района.

Расследование в рамках возбужденного уголовного дела проводит прокуратура г. Сухум.