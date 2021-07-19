ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАНЕЕ СОВЕРШЕННОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Согласно материалам уголовного дела, 17 июля примерно в 20.00 часов в г. Сухум Гудалия Руслан Енварбеевич, Гудалия Игорь Енварбеевич, Авидзба Гарри Хиударович и Зухба Аслан Игоревич, вооруженные огнестрельным оружием и боеприпасами, которые незаконно перевозили группой лиц по предварительному сговору, на автомобиле марки «Nissan Skyline» под управлением Аслана Зухба в сопровождении трех лиц, следовавших на двух автомобилях, прибыли к пивному бару на пересечении улиц В. Лакоба и 30-е Сентября на встречу с Дзыба Бесланом Леонидовичем.

В ходе встречи между Бесланом Дзыба и Гудалия Русланом, Гарри Авидзба и Асланом Зухба произошла ссора, переросшая в драку. После чего, Беслан Дзыба из имевшегося огнестрельного оружия неустановленного образца умышленно совершил убийство Руслана Гудалия и причинил огнестрельное ранение Аслану Зухба. Игорь Гудалия, наблюдавший за происходящим из салона автомобиля, так же вооруженный автоматическим оружием неустановленного образца, действуя из мести, общеопасным способом, произвел не менее 10 выстрелов в помещении пивного бара, в результате чего совершил убийство Беслана Дзыба.

В отношении Игоря Гудалия по признакам преступления, предусмотренного п. «е» ч. 2 ст. 99 УК РА возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РА уголовное дело возбуждено в отношении Гудалия Руслана, Авидзба Гарри, Зухба Аслана и Гудалия Игоря. Последний задержан 18 июля текущего года сотрудниками УУР МВД совместно с ОУР УВД по г. Сухум, так же взят под охрану находящийся на лечении в Центральной Республиканской больнице Зухба Аслан. Оперативно-розыскные мероприятия по установлению места нахождения и задержанию Гарри Авидзба продолжаются.

Производство предварительного следствия осуществляет следственная группа прокуратуры г. Сухум.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.