ДАУР КОВЕ НАХОДИТСЯ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В НИКАРАГУА
Сухум. 19 июля 2021. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове находится с рабочим визитом в Республике Никарагуа.
В рамках рабочего визита планируется проведение ряда встреч с руководством страны, в ходе которых пройдет обсуждение вопросов двустороннего абхазо-никарагуанского сотрудничества.
Глава МИД Абхазии Даур Кове также примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 42-ой годовщине Сандинистской революции.
3 сентября 2008 года Республика Никарагуа признала независимость Республики Абхазия, а 10 сентября 2009 года Абхазия установила дипломатические отношения с Никарагуа.