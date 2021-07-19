ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К РАНЕЕ СОВЕРШЕННОМУ ПРЕСТУПЛЕНИЮ

Как ранее сообщалось, предварительным следствием установлено, что Пилия Дмитрий Викторович 15 июня 2021 года, примерно в 00:20, находясь в Пицунде в ресторане «Апсны», расположенном на территории пансионата «Самшитовая Роща», грубо нарушая общественный порядок и проявляя явное неуважение к обществу, зател ссору с посетителями вышеуказанного ресторана. Из хулиганских побуждений с целью умышленного причинения вреда здоровью, используя имеющееся при себе незаконно приобретенное и хранимое огнестрельное оружие – пистолет, умышленно произвел 9 выстрелов, в результате чего нанес огнестрельные ранения двум гражданам Российской Федерации Филоян Александру Александровичу и Салимгариеву Тимуру Наильевичу.

Сухум. 19 июля 2021. Абхазия-Информ. Органом предварительного следствия подготовлено международное поручение в компетентные органы Российской Федерации для проведения необходимых следственных действий с участием потерпевших граждан Филоян и Салимгариева на территории России.

После совершенного преступления Пилия скрылся с места происшествия. Чуть позже он был задержан сотрудниками уголовного розыска МВД Абхазии и в настоящее время содержится под стражей.

В ходе следственных мероприятий 15 июня текущего года был произведен осмотр места происшествия. Допрошены свидетели, которые опознали Пилия как лицо, производившее выстрелы в граждан Филоян и Салимгариева. 16 июня показания свидетелей депонированы, к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств приобщены компакт-диски с оформленной протоколом выемки видеозаписью с места происшествия.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении гражданина Пилия сотрудниками уголовного розыска в принадлежащем последнему автомобиле Volkswagen, припаркованному у въезда в пансионат «Самшитовая роща», обнаружено и изъято наркотическое вещество «марихуана». По факту незаконного приобретения, перевозки, хранения наркотического вещества в отношении Дмитрия Пилия было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223 УК РА.

23 июня Дмитрию Пилия предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 217, ч. 1 ст. 207, п."б" ч. 3 ст. 105 и ч. 1 ст. 223 уголовного кодекса Республики Абхазия. Пилия обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном в отношении двух лиц из хулиганских побуждений с применением незаконно хранимого и носимого огнестрельного оружия, а так же в незаконном хранении наркотического вещества.

01 июля дело соединено в одно производство с уголовным делом, возбужденным в отношении Пилия 17 мая 2021 года по ч. 1 ст. 217 уголовного кодекса Республики Абхазия, по которому продолжается расследование.

Получены судебно-медицинские, судебно-баллистическая, химическая, дактилоскопическая экспертизы. Признаны вещественными доказательством 8 стрелянных гильз пистолетного патрона калибра 9 мм. И один деформированный фрагмент пули патрона калибра 9 мм, изъятые в ходе осмотра места происшествия.

Уголовное дело, возбужденное в отношении Дмитрия Пилия 1978 г.р., уроженца и жителя с. Лыхны Гудаутского района, находится в производстве следственного отдела управления внутренних дел по Гагрскому району.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.