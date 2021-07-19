ЗАВЕРШИЛИСЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ НА ОБУЧЕНИЕ В ВУЗАХ МВД РОССИИ

В нынешнем году прошел прием в четыре специализированных высших учебных заведения. Воронежский институт МВД России по направлениям «компьютерная безопасность», «информационная безопасность телекоммуникационных систем», «специальные радиотехнические системы», в Омскую академию МВД России и Орловский институт МВД РФ имени В.В. Лукьяноваи по направлению «Правовое обеспечение национальной безопасности». Нижегородская академия МВД России принимает абитуриентов из Абхазии по профилю подготовки – «борьба с преступлениями экономической направленности» и «правовое обеспечение национальной безопасности». Срок обучения – 5 лет. Проведение вступительных испытаний включало экзамены по физической культуре, истории Абхазии, истории России и обществознанию, математике, физике, собеседование на знание родного языка и диктант.

Сухум. 19 июля 2021. Абхазия-Информ. 25 абитуриентов из Абхазии, прошедших конкурсные вступительные экзамены, направляются на обучение в высшие учебные заведения МВД России.

Министр ВД РА Дмитрий Дбар, как председатель приемной комиссии, пожелал юношам и девушкам, решившим связать свою жизнь с правоохранительной деятельностью, успехов в учебе и дальнейшей нелёгкой, но почётной службы на благо Родине.

За срок обучения помимо специализированных направлений курсанты в обязательном порядке проходят в полном объеме физическую, строевую и боевую подготовку, что немаловажно для сотрудника милиции.

На основании Соглашения о сотрудничестве между министерством ВД РА и РФ от 11 ноября 2009 года в специальных высших учебных заведениях МВД России в настоящее время обучаются 86 курсантов из Республики Абхазия, которые в ближайшем будущем займут достойное место в рядах правоохранительной системы.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.