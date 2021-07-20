196 С КОВИДОМ, ПЯТЬ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ

Сухум. 19 июля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 602 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 196 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 192 пациента, в тяжелом состоянии 58 человек, состояние здоровья 26 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 26, в Гагрской ЦРБ – 49, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.