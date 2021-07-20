196 С КОВИДОМ, ПЯТЬ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ
Сухум. 19 июля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 602 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 196 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 192 пациента, в тяжелом состоянии 58 человек, состояние здоровья 26 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 26, в Гагрской ЦРБ – 49, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.
За два дня в Гудаутской ЦРБ скончались 4 пациента, мужчины 37, 64 и 85 лет , а также женщина 75 лет.
В Гагрской ЦРБ скончалась женщина 1935 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 20159 человек. Зарегистрировано 282 летальных случая. Выздоровели 16367 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.