МИД РА: СТАВКА НА КОНФРОНТАЦИЮ НЕ ИМЕЕТ ШАНСОВ НА УСПЕХ

По сообщениям украинских СМИ, Зеленский «ознакомился с ситуацией в сфере безопасности на границе с временно оккупированной Автономной Республикой Абхазией» и выразил озабоченность тем, что «в Абхазии наращивается военное присутствие России, нарушаются права человека».

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина и Грузия едины в своих намерениях по возвращению временно оккупированных территорий на площадках ведущих международных и региональных организаций.



Вряд ли следует искать какую-то логику или здравый смысл в данной инициативе команды Зеленского, если только не принимать во внимание желание украинского лидера продемонстрировать своим избирателям надуманный имидж «борца против оккупантов». Или Зеленский всерьез решил поделиться с властями Грузии своими рецептами урегулирования и налаживания ситуации в сфере безопасности?



Российское военное присутствие в Республике Абхазия, которое так обеспокоило Зеленского, регулируется двусторонними абхазо-российскими соглашениями, не противоречит международному праву и никак не затрагивает территорию Грузии, не говоря уже об Украине. Что имел в виду президент Украины, говоря о нарушениях прав человека, видимо так и останется загадкой.



Откровенно провокационная политика Зеленского в отношении республик Донбасса, что особенно ярко проявилось весной текущего года, когда Киевом была предпринята сознательная попытка спровоцировать военные действия на юго-востоке, наглядно показала, каких подходов к урегулированию конфликтов придерживается команда Зеленского. Нужно ли объяснять, что попытки применить такую тактику в ситуации с Республикой Абхазия совершенно неприемлемы и будут жестко пресекаться.



Руководителям Украины, как и их грузинским коллегам, следовало бы помнить, что ставка на конфронтацию не имеет шансов на успех. Не имеют перспектив и попытки ревизии достигнутых договоренностей, а также блокирование согласованных решений. Без отказа от реваншизма и признания существующих политических реалий невозможно запустить процесс полномасштабного урегулирования.

Все прочие политические маневры, какими бы благими намерениями они ни обосновывались, представляют собой не более чем попытки уклониться от решения проблемы.