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Абхазия Информ

МИД РА: СТАВКА НА КОНФРОНТАЦИЮ НЕ ИМЕЕТ ШАНСОВ НА УСПЕХ

Новости Вторник, 20 июля 2021 11:35
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МИД РА: СТАВКА НА КОНФРОНТАЦИЮ НЕ ИМЕЕТ ШАНСОВ НА УСПЕХ

Сухум. 19 июля 2021. Абхазия-Информ. МИД Абхазии прокомментировал визит Зеленского на грузино-абхазскую границу.

19 июля текущего года президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Грузию в ходе которого побывал на абхазо-грузинской государственной границе.

По сообщениям украинских СМИ, Зеленский «ознакомился с ситуацией в сфере безопасности на границе с временно оккупированной Автономной Республикой Абхазией» и выразил озабоченность тем, что «в Абхазии наращивается военное присутствие России, нарушаются права человека».

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина и Грузия едины в своих намерениях по возвращению временно оккупированных территорий на площадках ведущих международных и региональных организаций.

Вряд ли следует искать какую-то логику или здравый смысл в данной инициативе команды Зеленского, если только не принимать во внимание желание украинского лидера продемонстрировать своим избирателям надуманный имидж «борца против оккупантов». Или Зеленский всерьез решил поделиться с властями Грузии своими рецептами урегулирования и налаживания ситуации в сфере безопасности?

Российское военное присутствие в Республике Абхазия, которое так обеспокоило Зеленского, регулируется двусторонними абхазо-российскими соглашениями, не противоречит международному праву и никак не затрагивает территорию Грузии, не говоря уже об Украине. Что имел в виду президент Украины, говоря о нарушениях прав человека, видимо так и останется загадкой.

Откровенно провокационная политика Зеленского в отношении республик Донбасса, что особенно ярко проявилось весной текущего года, когда Киевом была предпринята сознательная попытка спровоцировать военные действия на юго-востоке, наглядно показала, каких подходов к урегулированию конфликтов придерживается команда Зеленского. Нужно ли объяснять, что попытки применить такую тактику в ситуации с Республикой Абхазия совершенно неприемлемы и будут жестко пресекаться.

Руководителям Украины, как и их грузинским коллегам, следовало бы помнить, что ставка на конфронтацию не имеет шансов на успех. Не имеют перспектив и попытки ревизии достигнутых договоренностей, а также блокирование согласованных решений. Без отказа от реваншизма и признания существующих политических реалий невозможно запустить процесс полномасштабного урегулирования.

Все прочие политические маневры, какими бы благими намерениями они ни обосновывались, представляют собой не более чем попытки уклониться от решения проблемы.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Вторник, 20 июля 2021 11:38

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