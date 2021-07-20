АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ МУСУЛЬМАН АБХАЗИИ С ПРАЗДНИКОМ КУРБАН-БАЙРАМ

Курбан-байрам знаменует окончание паломничества к святым местам, служит единению людей, укреплению ценностей, заботу о ближних и милосердию. Каждый верующий стремится в этот день совершить молитвы, встретить священный праздник в семейном кругу, окружить близких и родных заботой, оказать помощь всем, кто в ней нуждается.

Мусульманская община Республики Абхазия ведет большую благотворительную работу, уделяет внимание реализации социальных, образовательных и просветительских инициатив страны.

В период активного распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в стране, нашими соотечественниками-мусульманами была оказана существенная братская помощь в виде большого количества медикаментов и средств индивидуальной защиты.

Ценность такого вклада, в том числе способствует развитию плодотворного сотрудничества с государственными и общественными институтами, в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога, а также противодействует религиозной нетерпимости и экстремизму.

Желаю всем мусульманам Абхазии и соотечественникам проживающих в мусульманских странах и по всему миру здоровья, благополучия и светлых праздничных дней».