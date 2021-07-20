АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ МУСУЛЬМАН АБХАЗИИ С ПРАЗДНИКОМ КУРБАН-БАЙРАМ
Сухум. 19 июля 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил мусульман Абхазии с праздником Курбан-байрамом, символизирующим окончание хаджа.
«Сердечно поздравляю абхазских мусульман (мусульман Абхазии) с одним из самых почитаемых мусульманами праздников – Курбан-байрамом (Ид аль-Адха).
Мусульманская община Республики Абхазия ведет большую благотворительную работу, уделяет внимание реализации социальных, образовательных и просветительских инициатив страны.
В период активного распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в стране, нашими соотечественниками-мусульманами была оказана существенная братская помощь в виде большого количества медикаментов и средств индивидуальной защиты.
Ценность такого вклада, в том числе способствует развитию плодотворного сотрудничества с государственными и общественными институтами, в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога, а также противодействует религиозной нетерпимости и экстремизму.
Желаю всем мусульманам Абхазии и соотечественникам проживающих в мусульманских странах и по всему миру здоровья, благополучия и светлых праздничных дней».