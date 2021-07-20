КОММЕНТАРИЙ ПРЕСС-СЛУЖБЫ МИНЗДРАВА АБХАЗИИ

Кроме того, ежедневно, без перерыва на выходные и праздничные дни СМИ Абхазии получают дополнительную информацию о развитии ситуации и не только в части коронавирусной инфекции.

Сухум. 19 июля 2021. Абхазия-Информ. Вся информация о текущем состоянии с распространением коронавирусной инфекции в Абхазии в ежедневном формате публикуется на официальном сайте Минздрава Абхазии и на ее официальной странице в Фейсбук.

Неоднократно у представителей всех СМИ была возможность без каких-либо ограничений адресовать свои вопросы на интересующие их темы в рамках пресс-конференций с министром здравоохранения.

Формат пресс-конференций и брифингов, как наиболее удобный для представителей СМИ, Минздрав планирует проводить регулярно, не менее раза в квартал и журналисты смогут задать все накопленные вопросы главе ведомства.

Минздрав Абхазии ежедневно информирует население и СМИ обо всех мероприятиях, проводимых как лично министром здравоохранения Эдуардом Бутба, так и медицинским сообществом в целом.

Что касается ситуации с пострадавшими в Пицунде российскими туристами, Минздрав Абхазии дал все соответствующие комментарии, которые опубликованы на официальном сайте ведомства.

В связи со сложной ситуацией и со сверхзагрузкой как медиков, так и министра здравоохранения Эдуарда Бутба, которые все свое внимание направили на борьбу с тяжёлым заболеванием, на организацию лечения граждан, просим СМИ Абхазии отнестись с пониманием к происходящему.

Об этом сообщает Минздрав Абхазии.