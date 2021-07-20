ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ СОСТАВЛЯЕТ 20260 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 19 июля 2021. Абхазия-Информ.Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 372 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 101 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 195 пациентов, в тяжелом состоянии 56 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 45 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 25, в Гагрской ЦРБ – 49, 16 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.