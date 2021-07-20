ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ СОСТАВЛЯЕТ 20260 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 19 июля 2021. Абхазия-Информ.Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 372 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 101 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 195 пациентов, в тяжелом состоянии 56 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 45 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 25, в Гагрской ЦРБ – 49, 16 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ скончались два человека, мужчина 61 и женщина 81 года.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 20260 человек. Зарегистрировано 284 летальных случаев. Выздоровели 16429 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.