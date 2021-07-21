МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ПЛОХОЙ ПОГОДЕ
Новости Среда, 21 июля 2021 15:51
Сухум. 21 июля 2021. Абхазия-Информ. По прогнозам синоптиков сильная жара в республике в четверг и пятницу 22 и 23 июля сменится прохождением грозового фронта.
Пройдут ливневые дожди, местами с градом, прогремят грозы. МЧС Абхазии призывает граждан и гостей республики соблюдать меры предосторожности при непогоде. В особенности это касается туристов , отдыхающих в горной части страны.
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