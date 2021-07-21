МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ПЛОХОЙ ПОГОДЕ

Сухум. 21 июля 2021. Абхазия-Информ. По прогнозам синоптиков сильная жара в республике в четверг и пятницу 22 и 23 июля сменится прохождением грозового фронта.

Пройдут ливневые дожди, местами с градом, прогремят грозы. МЧС Абхазии призывает граждан и гостей республики соблюдать меры предосторожности при непогоде. В особенности это касается туристов , отдыхающих в горной части страны.