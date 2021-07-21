АЛИАС ЛАБАХУА: ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ГТК АБХАЗИИ ИСПЫТЫВАЕТ ТРУДНОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сухум. 21 июля 2021. Абхазия-Информ. Руководством ГТК Абхазии, в соответствии с должностными функциями и представлениями транспортного прокурора РА, было дано указание активизировать работу правоохранительных подразделений Госкомитета по выявлению незаконно перемещаемых через таможенную границу Республики Абхазия наркотических веществ и установлению лиц, причастных к преступлениям, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Требования к повышению уровня эффективности правоохранительной деятельности таможенных органов республики повлекли за собой увеличение объемов проводимой работы, которая повысила степень нагрузки, получаемой каждым должностным лицом правоохранительных подразделений ГТК. Об этом на координационном совещании руководителей правоохранительных органов Абхазии сообщил зам. председателя Гостаможенного комитета Алиас Лабахуа.

По его словам, данная проблематика требует необходимости увеличения штатной численности сотрудников оперативных подразделений для эффективного выполнения возложенных на них задач.

«Нехватка кадровых, технических и иных возможностей правоохранительных подразделений ГТК не позволяет полноценно реагировать на недопущение фактов незаконного перемещения через таможенную границу Абхазии наркотических средств и их прекурсоров», – считает Лабахуа.

Он сообщил, что в настоящий момент правоохранительный блок ГТК РА испытывает трудности в проведении оперативно-розыскной деятельности. В структуре ФТС России имеются оперативно-технические и оперативно-поисковые подразделения, которые вносят значительный вклад в повышение эффективности осуществления правоохранительной деятельности таможенных органов РФ. В системе же таможенных органов РА данные подразделения отсутствуют, что значительно затрудняет проведение результативной оперативной работы, направленной на выявление и пресечение преступлений и правонарушений в области таможенного дела, в особенности по борьбе с контрабандой наркотических средств через таможенную границу РА. В связи с этим возникла необходимость создания хотя бы одного специализированного подразделения в структуре Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями, с привлечением профессиональных кадров, имеющих опыт борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и их прекурсоров, в котором работа будет сконцентрирована именно в этом направлении.

В тоже время, по словам Алиаса Лабахуа, необходимо отметить, что активизация работы правоохранительного блока комитета путем технологической модернизации его подразделений потребует увеличение расходов государственного бюджета на финансирование ГТК.

Сложной и пока трудноразрешимой остается проблема профессиональных кадров в оперативных подразделениях Госкомитета. Дает о себе знать не очень высокий уровень профессиональной подготовки людей и слабая материально-техническая база. Отсутствие технического оснащения оперативно-розыскного производства, применяемое для решения задач в процессе оперативно-розыскной деятельности, вносит значительные коррективы в деятельность правоохранительного блока ГТК.

«Одним из главных условий для борьбы с контрабандой и таможенными правонарушениями в сфере таможенного дела является применение специального оборудования (аппаратуры) в пунктах пропуска. В отличии от российских коллег ГТК не располагает необходимыми техническими средствами таможенного контроля, способного определять состав перевозимых грузов, просвечивать и просматривать грузы для эффективности обнаружения тайников на транспортных средствах и в контейнерах, а также товаров, перемещаемых путем сокрытия от таможенного контроля в ручной клади. По договоренности с российскими коллегами на следующей неделе будет определен список технических средств таможенного контроля, необходимых для работы таможенных органов Абхазии. Приобретение будет осуществляться за счет средств ГТК», – сообщил Лабахуа.

Отсутствие кинологической службы в госкомитете, по его мнению, также ограничивает возможности серьезной борьбы с незаконным перемещением контрабанды, в особенности, наркотических средств и их прекурсоров, мировой опыт применения служебных собак при проведении таможенного контроля в пунктах пропуска доказывает их высокую эффективность.

Учитывая, что оперативных возможностей таможенных органов Абхазии для полного предотвращения данной преступной деятельности в настоящее время пока недостаточно, оперативные подразделения ГТК принимают участие в выявлении и пресечении преступлений в сфере незаконного ввоза наркотических и психотропных средств в республику совместно с УКОН МВД.

По информации предоставленной зам. председателя ГТК, за отчетный период были реализованы совместные мероприятия по выявлению особо опасных видов контрабанды:

15 октября 2019 года, в результате совместной реализации оперативной информации с сотрудниками МВД, после прохождения зоны таможенного контроля КПП «Псоу», был задержан гражданин Абхазии. В ходе проведения личного досмотра изъято психотропное вещество «прегабалин» общей массой 2,1 грамма. Материал передан в Следственное Управление МВД.

17 октября 2019 года, в результате реализации оперативной информации сотрудниками УКОН МВД Абхазии и сотрудниками ОБК и ТП ГТК, после прохождения зоны таможенного контроля КПП «Псоу», был задержан гражданин Абхазии. В ходе проведения личного досмотра было изъято психотропное вещество «прегабалин» общей массой 3,9 грамма.

15 июня 2021 года в результате реализации оперативной информации сотрудниками УКОН МВД, совместно с сотрудниками ОБК и ТП т/п «Псоу» ГТК, после пересечения зоны таможенного контроля КПП «Псоу», было остановлено транспортное средство под управлением гражданина Абхазии, у которого во время обследования транспортного средства было обнаружено и изъято наркотическое средство «метадон» общей массой 0,446 грамма. Материал передан в Следственное Управление МВД.

10 июля 2021 года в результате реализации оперативной информации, направленной на пресечение незаконного ввоза наркотических средств и их прекурсоров на территорию Абхазии, сотрудниками УКОН МВД, совместно с сотрудниками УБК и ТП ГТК, в с. Ачадара, Сухумского района было остановлено транспортное средство под управлением гражданина Абхазии, у которого во время проведения личного досмотра было обнаружено и изъято наркотическое средство «метадон» общей массой 6,984 грамма. Материал передан в Следственное Управление МВД.