КРИСТИНА ОЗГАН: В III КВАРТАЛЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА ПРАВИТЕЛЬСТВО БУДЕТ ПРИНИМАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ ПО РАСЧЕТУ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НА 2022 ГОД

По ее словам, к разработке этого плана мероприятий абхазская сторона совместно с Минэнерго России приступила в марте и уже в мае текущего года в официальном порядке направила на согласование в уполномоченные органы российской стороны.

Сухум. 21 июля 2021. Абхазия-Информ. Решением сопредседателей Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству межу Республикой Абхазия и Российской Федерации, а также уполномоченными органами российской и абхазской стороны Минэкономики Абхазии, Минэконразвития и Минэнерго России согласован План мероприятий по оптимизации энергообеспечения Республики Абхазии. Об этом на пресс-конференции для журналистов сообщила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

Кристина Озган сообщила, что дорожная карта предусматривает проведение следующих мероприятий.

Разработку и утверждение в III квартале текущего года методологии расчета и применения тарифов на электроэнергию. Методология предусматривает алгоритм расчета обоснованного тарифа, включающего в структуру затрат:

– расходы на поставку электроэнергии;

– расходы на эксплуатацию объектов электросетевой инфраструктуры в том числе расходы на выполнение ремонтных работ на объектах, обеспечивающих проведение первоочередных мероприятий;

– расходы на установку приборов коммерческого учета электрической энергии в соответствии с утвержденной Программой установки приборов учета;

– применение методологии по годам в целях доведения тарифов на электроэнергию до обоснованного уровня в течение 5 лет.

Параллельно утверждению методологии расчета тарифа на электроэнергию будут утверждены:

– порядок установления тарифов в отношении всех групп потребителей, имеющих приборы учета;

– порядок установления тарифов для физических лиц не имеющих приборы учета;

– порядок установления тарифа на электроэнергию для потребителей, имеющих оборудование для майнинга криптовалюты.

«В настоящее время методология разработана и направлена на согласование в соответствующие федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации», – констатировала Озган.

По ее словам, в IV квартале текущего года планируется утверждение нормативов потребления электроэнергии. Данное мероприятие будет реализовываться в соответствии с п.6 части 3 статьи 7 Закона Республики Абхазии «Об электроэнергетике».

В целях стимулирования процесса внедрения в систему потребления приборов учета расчет и утверждение нормативов потребления электроэнергии физическими лицами, не имеющими приборы учета будет основываться в том числе исходя из среднемесячного электропотребления. Норматив потребления будет дифференцированным по принципу разграничения потребления по принципу село – город.

Кроме того, произведен расчет норматива потребления и он также направлен на согласование в соответствующие федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации.

«В III квартале текущего года правительство будет принимать соответствующее решение по расчету тарифов на электроэнергию на 2022 год и последующие годы в целях доведения уровня тарифов до экономически обоснованного в течение пяти лет. Исходя из утвержденной методологии расчета тарифов и расчета норматива потребления электроэнергии будет утверждаться тарифный план», – сообщила вице-премьер.

Следующее мероприятие предусматривает увеличение собираемости денежных средств за потребляемую электроэнергию: Мероприятие включает в себя два раздела в тот числе – легализацию подключения к электросетям оборудования для майнинга, путем утверждения в текущем году порядка взаимодействия энергоснабжающей организации и потребителя, имеющего оборудование для майнинга криптовалюты. Это процедура включает в себя:

– полномочия энегоснабжающей организации по технологическому присоединению к электрическим сетям и сбыта электроэнергии для потребителей имеющих оборудование для майнинга;

– порядок осуществления технологического присоединения к сетям оборудования для майнинга (в том числе порядок расчета размера платы за техприсоединение);

– обязанность потребителей, имеющих оборудование для майнанга, обеспечить отдельный учет электроэнергии потребляемой оборудованием для майнинга вне зависимости от класса напряжения такого оборудования;

– полномочия энергоснабжающей организации, осуществляющей функции по техприсоединению и сбыта электроэнергии в отношении потребителей, имеющих оборудование ля майнинга, по отключению таких потребителей от электрических сетей в случае нарушения ими порядка взаимодействия с энергоснабжающей организацией.

Далее предусмотрена установка приборов коммерческого учета электроэнергии. Мероприятие предусматривает в IV квартале текущего года разработку и утверждение плана по установке приборов коммерческого учета электроэнергии. В целях осуществления запланированного предусмотрено:

– организация поставки приборов учета в рамках долгосрочного договора поставки приборов учета с отсрочкой оплаты;

– принятие решения о реализации в 2022 году «пилотного проекта» по установке приборов учета с использованием тарифных решений о которых я говорила выше. Уже определено, что это будет Сухум с количеством ориентировочно 10-15 тыс. приборов учета;

– принятие решения в IV квартале 2022 года возможности внедрения опыта «пилотного проекта» в других регионах республики;

– принятие решения о реструктуризации имеющейся у потребителей задолженности по оплате электроэнергии с возможностью поэтапного списания в случае 100% оплаты в рамках текущего потребления. Решение будет приниматься в 2022 году.

Следующее мероприятие предусматривает восстановление (реновацию) электросетевой инфраструктуры республики и включает в себя следующее:

– разработку и принятие нормативных актов, регулирующих привлечение инвестиции российских компаний. Данное мероприятий также включено в утвержденную в ноябре 2020 гола Программу гармонизации, которая сейчас реализуется;

– в I квартале 2022 году года планируется проработка условий привлечения российских инвестиции в целях модернизации электросетевой инфраструктуры Абхазии и обеспечения энергобезопасности республики, предусматривающих гарантированный возврат таких инвестиций. Возможно это будет регуляторное Соглашение.

– в 2022 году планируется разработать и утвердить Схему и программу развития электроэнергетики на пятилетний период и утвердить инвестиционную программу по восстановлению и реновации объектов электросетевой инфраструктуры Республики Абхазия в том числе с участием российских компаний.

– реализация мероприятий по восстановлению и реновации объектов электросетевой инфраструктуры в рамках инвестиционной программы, рассчитанной на пять лет с финансированием в объеме 4,7 млрд рублей.

Как известно, в прошлом году по инициативе президента Абхазии российские специалисты провели техаудит.

«По результатам технической инспекции были выработаны рекомендации по реконструкции электросетевого хозяйства, которые и будут составлять основу этой программы. Проект инвестиционной программы также разработан и еще в мае месяце направлен российской стороне на согласование с объемом финансирования 4,7 млрд рублей», – констатировала Кристина Озган.