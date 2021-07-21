КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВЛ «АЧГУАРА» БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЕН ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИНВЕСТПРОГРАММЫ

Сухум. 21 июля 2021. Абхазия-Информ. Необходимость срочного проведения капитального ремонта ВЛ-220 кВ «Ачгуара» была инициирована Министерством экономики Республики Абхазия в октябре 2020 года в рамках переговоров с Минэнерго России. По результатам согласования с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации (Минэкономразвития и Минэнерго России) был заключен контракт на поставку необходимых материалов с отсрочкой платежа. Об этом сообщила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

При этом в целях определения источника финансирования по инициативе абхазской стороны была проведена корректировка Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы.

«Также по предварительной договоренности с Минэнерго России планируется привлечь российских специалистов для осуществления технического контроля за проведением работ. В ближайшие дни мы предложим президенту план-график проведения работ», – сообщила Озган.