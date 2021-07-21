КРИСТИНА ОЗГАН: МЫ ВЫСТРАИВАЕМ ПРАВОВУЮ ОСНОВУ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСТАВОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В АБХАЗИЮ

Предыдущее правительство ввело временные ограничения на данный вид деятельности при этом на запретив ввоз оборудования.

Она подчеркнула, что любая деятельность, не запрещенная законом должна быть регулируемой, а как известно, деятельность по добыче криптовалют в республике законом не запрещена.

Вице-премьер напомнила, что в сентябре 2020 года правительство приняло несколько нормативных актов в отношении данного вида деятельности.

Сентябрьские постановления нынешнего правительства предусматривали регулирование данного вида деятельности в том числе:

– легализацию уже ввезенного в республику оборудования;

– запрет на ввоз оборудования для майнинга;

– внесение законодательных инициатив о лицензировании данного вида деятельности и о налогообложении;

– определение Единым оператором параметров допустимых мощностей для последующего предоставления потребителям, осуществляющим деятельность по добыче криптовалют;

– обязательные требования к техническим условиям по подключению;

– заключение договора на техприсоединение с оплатой стоимости техприсоединения;

– заключение договора поставки электроэнергии, предусматривающего наличие прибора коммерческого учета потребляемой электроэнергии на условиях дистанционного прекращения поставки электроэнергии в случае отсутствия оплаты за электроэнергию;

– определения организационно-правовой формы потребителей, осуществляющих деятельность по добыче криптовалют;

– были внесены изменения в действующие нормативные акты относящиеся к определению условий технического присоединения предусматривающие обязательное выполнение заявителем предписаний Единого оператора по техническим условиям, необходимым для осуществления технического присоединения. При этом выдача технических условий должна осуществляться исключительно при наличии технической возможности на данное присоединение в том числе с учетом осуществления мероприятий по устранению имеющихся технических ограничений за счет заявителю.

«Важным условием регулирования данного вида деятельности было условие введения ограничений. Правительство своим решением предусмотрело, что в целях реализации мер направленных на эффективное и рациональное использование ограниченных ресурсов электроэнергетической системы Республики Абхазия, в отношении потребителей осуществляющих деятельность по добыче криптовалют в случае осуществления поставок электроэнергии в республику и в связи с дефицитом мощности единого оператора или иных технических или технологических проблем в энергетической отрасли будут вводится ограничения на потребление электроэнергии этой категорией потребителей. Соответственно в декабря 2020 года в связи с поставками электроэнергии из России Кабинет Министров ввел такие ограничения своим решением и продлил его позже», – напомнила Кристина Озган.

Уже в текущем году исполнительная власть внесла законодательную инициативу по ужесточению ответственности за незаконное потребление электроэнергии потребителями, осуществляющими деятельность по добыче крпитовалют. Эта инициатива была поддержана Парламентом.

«Что касается пункта о создании условий потребления электроэнергии потребителями, осуществляющими деятельность по добыче криптовалют, то планируется организация поставок электроэнергии из РФ с разделением учета потребления от Единого оператора передающих и распределительных сетей РУП «Черноморэнерго». Также предусматривается создание точек размещения оборудования для добычи криптовалют с учетом пропускной способности и мощностей ПС на условиях минимизации нагрузок на сети», – констатировала вице-премьер.

Она подчеркнула, что в целях решения данного вопроса по поручению президента проведены переговоры с российской стороной о поставках электроэнергии. В настоящее время стороны приступили к согласованию проекта Договора на поставку электроэнергии.

Кристина Озган напомнила, что в связи с тем, что с 2016 года Абхазия регулярно испытывает дефицит и систематически запрашивает у Российской Федерации поставки электроэнергии, и покрывает расходы за счет Инвестпрограммы, тем самым сокращая расходы изначально предусмотренные на другие направления в том числе на реконструкцию и ремонт системы водоснабжения, дороги и другие мероприятия. В связи с этим, абхазская сторона обратилась в правительство Российской Федерации с просьбой рассмотреть возможность выравнивания для республики условий закупки электроэнергии и оплаты услуг по ее передаче на принципах аналогичных применяемым в отношении республик Северного Кавказа и Южной Осетии. Известно, что стоимость поставок электроэнергии в Абхазию и условия ее передачи в два раза выше.

«Таким образом мы выстраиваем правовую основу для обеспечения поставок электроэнергии в Республику Абхазия, которая будет основываться на договоре поставки и алгоритме формирования стоимости поставки», – сообщила вице-премьер.

Вернувшись к вопросу перетока из России, она напомнила, что в 2016 году он составил 108,3 млн кВтч. Задолженность погашена за счет Инвестпрограммы в сумме 221,8 млн рублей.

В 2017 году – 195,8 млн кВтч. Задолженность погашена за счет Инвестпрограммы в сумме 550,0 млн рублей.

В 2019 году – 69,4 млн кВтч. Задолженность погашена за счет Инвестпрограммы в сумме 190 млн рублей.

В 2020 году (февраль-март) – 69,4 млн кВтч. Задолженность будет погашена за счет Инвестпрограммы в сумме 162 млн руб.

Тариф поставки электроэнергии в разные годы варьировался в пределах от 2,70 до 3,60 рублей.

«В ноябре 2020 года президент Абхазии обратился к руководству Российской Федерации с просьбой о поставке электроэнергии в связи с запланированной остановкой ИнгурГЭС связанной с ремонтными работами деривационного тоннеля в период с января по май текущего года, а также об отсутствии финансовой возможности ее оплаты. Суммарно Абхазия в этот период потребила около 1 млрд кВтч. Счет на поставку этого объема электроэнергии Абхазии не предъявлен», – констатировала Озган.