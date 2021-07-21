«Отсутствие обоснованного тарифа, низкая оплата за потребленную электроэнергию, наличие большого количества льгот при отсутствии их компенсации со стороны государства, отсутствие системы коммерческого учета потребляемой электроэнергии, высокий износ электросетевого хозяйства привели к серьезной финансовой дестабилизации Единого оператора и отсутствию возможности проведения своевременных профилактических и ремонтных работ», – констатировала Кристина Озган.

Она сообщила, что РУП «Черноморэнерго» инициирован ряд предложений по стабилизации финансового состояния. Эти предложения находятся на рассмотрении в правительстве, после их детальной проработки, соответствующие предложения будут направлены президенту.

Кристина Озган напомнила, что в соответствии с законодательством установлено 23 категории льготников. Льготы, предоставляемые гражданам Республики Абхазия в соответствии с законодательством в размере 50% не компенсируются из бюджета и фактически относятся на расходы РУП «Черноморэнерго».

«В целях снижения финансовой нагрузки необходимо определить порядок возмещения расходов на оплату предоставляемых льгот. Одним из вариантов решения вопросов может быть реструктуризация задолженности РУП «Черноморэнерго» перед бюджетом путем зачета стоимости предоставленных льгот эквивалентной суммам задолженности. Данный вариант решения вопроса может рассматриваться в рамках разработки соответствующего законопроекта с последующим вынесением на рассмотрение Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия. Хотелось бы рассчитывать на конструктивный подход депутатов при рассмотрении данного вопроса», – подчеркнула Кристина Озган.

Она напомнила, что по-прежнему сложной остается ситуация с оплатой за потребленную электроэнергию.

«На сегодня частный сектор должен «Черноморэнерго» до 2 млрд рублей. То есть, потребители не выполняют свои обязательства перед государством. Есть районы, которые оплачивают лишь 20% потреблённой электроэнергии, села, в которых платит лишь 1% населения. Приборы учета позволят отключать неплательщиков, а пока мы можем лишь убеждать граждан внести текущую оплату. Многие почему-то считают, что электроэнергия – это подарок, а в итоге, без финансирования, вся система пришла в ветхое состояние и за один год привести ее в порядок не получится, это поэтапная работа», – отметила Кристина Озган.

Она напомнила, что ценовая политика у нас всегда увязывалась с политической. Тарифы с 2011 года не менялмсь.

«Назовите мне хотя бы одну страну, где тарифы остаются на прежнем уровне. За воду не платим, но при этом требуем воду! За мусор не платим, но хотим чистоты! Тоже самое и с электроэнергией! Государство не в состоянии компенсировать все затраты полностью, оно на сегодня выполняет лишь социальные функции. Мы даже пенсии не можем повысить и получается замкнутый круг. В тоже время правительство открыто говорит о существующих проблемах», – считает вице-премьер.

Говоря о борьбе с майнингом, Кристина Озган отметила, что незаконное потребление ими электроэнергии имеет место и весьма существенное.

По данным ГТК, до введения запрета на ввоз оборудования по добыче криптовалюты в Абхазию было ввезено 66 852 аппарата. На сегодня вывезено из республики – 23 314 штук, конфисковано – 3 300 аппаратов. В суд направлено 87 исков, по ним принято более 20 судебных решений.

Сумма выписанных штрафов за незаконное потребление электричества составила 2,4 млн рублей.

В среднем республика потребляет на два миллиона кВтч больше, чем в аналогичные периоды прошлых лет, что говорит о значительном уровне незаконного потребления электроэнергии. Главная задача на сегодня – снизить уровень потребляемой энергии на полтора миллиона киловатт.

«С 4 июля прослеживается существенная динамика снижения уровня потребления с шести миллионов до пяти млн кВтч. Мы ведем борьбу, она непростая. Президент держит эту проблему на личном контроле, в этой работе задействовано много сил», – подчеркнула Кристина Озган.