ГАЗИФИКАЦИЯ АБХАЗИИ, АЭРОПОРТ, РЕМОНТ ДОРОГ И МНОГОЕ ДРУГОЕ – С ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ КРИСТИНЫ ОЗГАН

«Средства на разработку генеральной схемы газификации будут перенаправлены из другой категории Инвестпрограммы. Это мероприятие запланировано на 2021- 2022 годы. В ближайшее время мы ожидаем, что российская сторона определит и ответит нам, какая организация будет выполнять данные работы, и мы приступаем к согласованию условий контракта и формированию технического задания», – сообщила Кристина Озган.

Что касается ситуации с аэропортом, то по этому направлению продолжается активная работа, ведутся переговоры по определению источника финансирования и планируется в этом году заключить контракт на разработку проектно-сметной документации.

«Сформирована совместная рабочая группа с Минтрансом и Росавиацией, которая встречается минимум раз в месяц. Уже разработана дорожная карта по реализации данного проекта. Мы завершаем процедуру ее согласования. Там определены конкретные мероприятия, сроки и ответственность за их реализацию. Точно также как мы делаем по энергетике», – пояснила Озган.

Отвечая на вопрос по ущербу, нанесенному стихией 4 июля, вице-премьер Министр напомнила, что этот вопрос находится на личном контроле президента и премьер-министра. Главы администраций подготовили материалы с фотофиксацией и расчетами необходимых средств для восстановительных работ.

«Ущерб также нанесен энергосистеме страны порядка 16-18 млн рублей. Данный вопрос на завершающей стадии и правительство будет заниматься восстановлением пострадавших объектов», – сказала Кристина Озган.

Говоря о затянувшемся ремонте трех улиц в Сухуме, вице-премьер отметила, что длительная задержка была связана с тем, что проектно-сметная документация проходила экспертизу. Авансы подрядчикам уже спущены, заключены контракты на поставку материалов, и мы начинаем реализацию этих мероприятий», – сообщила Кристина Озган.

Что касается увеличения тарифов за проезд в общественном транспорте, то, по словам вице-премьера, вопрос этот уже был озвучен на заседании правительства, когда решался вопрос поднятия цен на горюче-смазочные материалы.

«Горюче-смазочные материалы являются одной из составляющих себестоимости товара, работ и услуг. Безусловно, это коснется и пассажирских перевозок, и цен на хлеб, и на другую продукцию. Такие предложения готовятся, будем вносить их в правительство», – ответила Озган.

Вице-премьеру напомнили, что будучи министром экономики до 2014 года, она неоднократно инициировала проведение рейдов по проверке качества хлеба, ГСМ и многого другого.

«Пандемия внесла свои коррективы в работу многих министерств и ведомств. Но это была действительно хорошая практика, которую мы обязательно продолжим с участием журналистов в таких рейдах», – заверила сотрудников СМИ Кристина Озган.