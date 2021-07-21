КРИСТИНА ОЗГАН: Я ВСЕГДА ГОТОВА К АРГУМЕНТИРОВАННОЙ И ОБОСНОВАННОЙ КРИТИКЕ

Сухум. 21 июля 2021. Абхазия-Информ. Я всегда готова к аргументированной и обоснованной критике в свой адрес – это нормальный процесс. Но эмоциональные выпады я отношу к слабости оппонентов. Так расценила участившуюся критику работы Министерства экономики вице-премьер, министр Кристина Озган.

Она привела высказывание известного политического деятеля мирового масштаба: «Персональным нападкам в свой адрес только радуюсь, значит других аргументов у оппонентов не осталось».

«Я полностью согласна с этими словами», – констатировала Кристина Озган.



