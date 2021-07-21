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Абхазия Информ

КРИСТИНА ОЗГАН: Я ВСЕГДА ГОТОВА К АРГУМЕНТИРОВАННОЙ И ОБОСНОВАННОЙ КРИТИКЕ

Новости Среда, 21 июля 2021 20:52
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Сухум. 21 июля 2021. Абхазия-Информ. Я всегда готова к аргументированной и обоснованной критике в свой адрес – это нормальный процесс. Но эмоциональные выпады я отношу к слабости оппонентов. Так расценила участившуюся критику работы Министерства экономики вице-премьер, министр Кристина Озган.

Она привела высказывание известного политического деятеля мирового масштаба: «Персональным нападкам в свой адрес только радуюсь, значит других аргументов у оппонентов не осталось».

«Я полностью согласна с этими словами», – констатировала Кристина Озган.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 21 июля 2021 20:56

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