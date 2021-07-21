ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 171 ЧЕЛОВЕКА
Сухум. 21 июля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 518 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 171 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 188 пациентов, в тяжелом состоянии 61 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 25, в Гагрской ЦРБ – 33, 14 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 20431 человек. Зарегистрировано 284 летальных случая. Выздоровели 16552 человека.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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