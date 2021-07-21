ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 171 ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 21 июля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 518 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 171 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 188 пациентов, в тяжелом состоянии 61 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 25, в Гагрской ЦРБ – 33, 14 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.