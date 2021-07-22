ВЫЯВЛЕНЫ КОНТРАБАНДНЫЕ СИГАРЕТЫ

Сухум. 22 июля 2021. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста «Псоу» ГТК Абхазии при участии должностных лиц Дорожно-патрульной службы МВД г. Гагра, в ходе реализации оперативной информации на стационарном посту Государственной автомобильной инспекции «Бзыбь» было остановлено и подвергнуто досмотру автотранспортное средство, управляемое гражданином Республики Армения.

В ходе досмотра в багажном отделении была обнаружена и впоследствии изъята табачная продукция в количестве 32 000 штук.

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В ходе реализации оперативной информации в пос. Цандрипш, Гагрского р-на было остановлено и подвергнуто досмотру автотранспортное средство. В результате досмотра была обнаружена и впоследствии изъята табачная продукция без акцизных марок Республики Абхазия в количестве 7 600 ед.

Материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.