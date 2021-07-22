В ГУДАУТСКОМ КОВИДГОСПИТАЛЕ ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТОМОГРАФ

Сухум. 22 июля 2021. Абхазия-Информ. В Гудаутском ковидном госпитале из-за перепадов электроэнергии вышел из строя компьютерный томограф. По поручению министра здравоохранения незамедлительно были вызваны специалисты белорусской фирмы, которые завтра приступят к диагностике оборудования.

По той же причине в Гудаутском ковидном госпитале вышел из строя рентген-аппарат, иностранные специалисты так же осмотрят оборудование и дадут свое заключение.

Вышел из строя и мобильный переносной рентген-аппарат в Сухумской инфекционной больнице. Белорусские инженеры, завтра приступят к осмотру аппарата, но уже сейчас называют причиной выхода рентген-аппарата из строя – увеличение нагрузки на оборудование, в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции.