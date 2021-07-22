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Абхазия Информ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С РУКОВОДИТЕЛЕМ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

Новости Четверг, 22 июля 2021 14:05
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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С РУКОВОДИТЕЛЕМ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

Сухум. 22 июля 2021. Абхазия-Информ. Итогам деятельности за полугодие и предложениям по повышению эффективности работы Государственной миграционной службы была посвящена рабочая встреча премьер-министра Александра Анкваб и начальника ГМС генерал-майора Рамина Габлая.

По информации руководителя службы, в первом полугодии 2021 г. в Абхазию с целью осуществления трудовой деятельности продолжали прибывать иностранные граждане, в основном из России, Азербайджана, Армении, Киргизии, Молдовы, Турции, Украины, Белоруссии, Южной Кореи, Китая. Основное количество иностранных граждан прибыло из Таджикистана и Узбекистана.

По данным на 1 июля 2021 г. в Абхазии находится 2 908 иностранных граждан, поставленных на учет в ГМС, лишившихся возможности возвращения на родину по причине эпидемиологических ограничений, установленных на въезд в Российскую Федерацию в связи с COVID-19.

Общая сумма государственной пошлины за счет деятельности ГМС РА за 1-ое полугодие 2021 года составила более 15 млн 610 тыс. руб.

Вместе с тем, по словам Габлая, в целях повышения эффективности работы ГМС, обеспечения полноты контроля за трудовой миграцией необходимо восполнить существующий в миграционном законодательстве Республики Абхазия ряд пробелов. Первостепенной задачей является усовершенствование регистрационного учета иностранных граждан по месту (адресу) временного пребывания (проживания) на территории Абхазии.

Не менее важной, по мнению руководства ГМС, является процедура прохождения обязательного медицинского обследования иностранных граждан при получении разрешительных документов. Принимая во внимание случаи ухудшения эпидемиологической обстановки в республике, в частности, тенденцию роста распространения коронавирусной инфекции, необходимо ввести процедуру обязательного тестирования трудовых мигрантов, обращающихся в ГМС для получения разрешения на работу либо патента, на отсутствие либо наличие COVID-19, считает начальник миграционной службы.

Рамин Габлая предложил рассмотреть вопрос об определении ограничений на осуществление трудовой деятельности в Абхазии в отношении иностранных граждан с подтверждённым диагнозом гепатита В, С и, особенно, при ВИЧ-инфекции, так как процедура административного выдворения в их отношении, указанная в Инструкции 2012 года, неисполнима в связи с тем, что административное выдворение иностранных граждан назначается судами и только за совершение административных правонарушений.

Премьер-министр поручил руководству ГМС проработать поднятые на встрече вопросы с уполномоченными органами государственной власти для выработки консолидированных предложений.



Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 22 июля 2021 14:11

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