ДАУР АМИЧБА: БОРЬБА С НАРКОМАНИЕЙ ДОЛЖНА РАССМАТРИВАТЬСЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ КАК ЗАДАЧА БОЛЬШОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВАЖНОСТИ

Обеспечение национальной безопасности Республики Абхазия, непрерывного роста социально-экономического развития и позитивных изменений демографической ситуации в стране, прямо соотносится с актуальной необходимостью противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Сухум. 22 июля 2021. Абхазия-Информ. Доклад и.о. первого заместителя генпрокурора Даур Амичба на координационном совещании руководителей правоохранительных органов РА "О результатах работы правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, проверки исполнения законодательства о противодействии незаконному распространению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ за 2019-2020 г.г.."

Так, за 2019- 2020 года следственными органами и органами дознания Республики Абхазия, по фактам незаконного оборота наркотиков было возбуждено 360 уголовных дел, 333 из которых было направлено в суд в отношении 337 лиц. За 5 месяцев 2021 года возбуждено 62 уголовных дела, 59 из которых направлено в суд в отношении 62 лиц.

Из общего количества 422 возбужденных уголовных дел 53 дела по фактам выращивания наркосодержащих растений, 48 из которых направлено в суд.

За указанный период по фактам незаконного приобретения, хранения, перевозки наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта возбуждено 337 уголовных дел, из которых 43 дела сопряжены с незаконным ввозом наркотических средств и психотропных веществ. 32 уголовных дела по фактам незаконного приобретения, хранения, перевозки наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта, из которых 9 дел сопряжены с незаконным ввозом.

Таким образом, по фактам незаконного ввоза на территорию Республики Абхазия наркотических средств и психотропных веществ за анализируемый период возбуждено 52 уголовных дела, из которых 50 направлено в суд с обвинительным заключением, 2 дела на момент проверки на стадии предварительного расследования. Одно преступление возбуждено по незаконному вывозу наркотического средства. Одновременно следует отметить, что из общего количества дел по ввозу доминирует незаконный ввоз психотропных веществ, а именно «прегабалин», что составляет 29 из 53.

Из общего количества лиц, привлекаемых к уголовной ответственности 91,4 % это лица, приобретающие наркотики и психотропные вещества для личного потребления. 8,6 % приобретают наркотики с целью сбыта или сбывают.

Из 369 выявленных преступлений по незаконному обороту наркотиков по видам, изъятых наркотических средств и психотропных веществ доминируют наркотики растительного происхождения, включая марихуану и маковую соломку, которых постепенно заменяют синтетические наркотики, такие как метадон, амфетамин, героин и ситуация выглядит следующим образом:

- 183 уголовных дела возбуждено по фактам незаконного приобретения, хранения, перевозки наркотического средства «каннабис» (марихуана), что составляет 49,5 %;

- 78 уголовных дел возбуждено по фактам незаконного приобретения, хранения, перевозки наркотического средства «метадон», что составляет 21%;

- 8 фактов изъятия наркотического средства «маковая солома», что составляет 2%;

- 7 фактов изъятия наркотического средства «мефедрон», что составляет 1,9 %;

- по 1 факту изъятия наркотического средства «амфетамин»; «героин» и «кодеин», что составляет по 0,27%;

- 90 уголовных дел возбуждено по фактам незаконного приобретения, хранения, перевозки психотропного вещества «прегабалин», что составляет 24%.

Распространение синтетических наркотиков представляет особую угрозу, поскольку многие из них по своему действию значительно сильнее наркотических средств растительного происхождения. Они вызывают быстрое привыкание, оказывают более разрушительное действие на физическое и психическое здоровье человека.

Незаконный посев и выращивание наркосодержащих растений составляет 12,5 % выявленных преступлений, от общего количества возбужденных уголовных дел по незаконному обороту наркотиков.

Кроме того, необходимо отметить, что из 369 уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных статьями 223 и 224 УК РА, только 44 уголовных дела возбуждены по квалифицирующему признаку – особо крупный размер, 59 уголовных дел по квалифицирующему признаку – крупный размер, а остальные 266 уголовных дел возбуждены по части 1 соответствующих статей.

Из общего количества лиц, привлеченных к уголовной ответственности по фактам незаконного оборота наркотиков 15 лиц женского пола, из которых 8 привлечены за незаконный ввоз на территорию Республики Абхазия наркотических средств и психотропных веществ.

Возрастная категория лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков в 2019 и 2020 годах и 5 месяцев 2021 года, выглядит следующим образом: - до 18 лет – 1 лицо; - до 20 лет – 8 лиц; - от 20 до 30 лет - 129 лиц; - от 30 до 40 лет – 116 лиц; от 40 до 60 лет- 170 лиц, (в данную категорию входят 37 лиц, совершивших незаконный посев) и выше 60 лет - 4 лица.

Вышеуказанные данные свидетельствуют о том, что наркопотребителями в Республике Абхазия являются граждане всех возрастов в одинаковом соотношении, а возраст лиц, занимающихся незаконным посевом и выращиванием наркосодержащих растений, в большей степени составляет от 40 до 60 лет.

С 2019 года, по настоящее время, по фактам незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества в крупном размере, то есть по части 2 статьи 228 УК РА следственными органами республики возбуждено 31 уголовное дело. При этом, за посев и выращивание наркосодержащих растений от 50 до 174 корней возбуждено всего лишь 5 уголовных дел. Более крупных размеров за указанный период времени не выявлено. За выращивание от 6 до 15 корней запрещенных растений возбуждено 15 уголовных дел.

В 2020 году следственными органами и органами дознания Республики Абхазия по фактам незаконного оборота наркотиков было возбуждено 188 уголовных дел, напротив 172 дела в 2019г., из которых 171 направлено в суд с обвинительным заключением в отношении 172 лиц. В 2019 году 162 дела направлено в суд в отношении 165 лиц. За указанный период 2020 года по преступлениям, предусмотренным статьей 228 УК РА (незаконный посев и выращивание наркосодержащих растений) возбуждено 36 уголовных дел (в 2019 году – 13 уголовных дел); по преступлениям, предусмотренным статьей 223 УК РА (незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта) возбуждено 143 уголовных дел (в 2019 году 141 дело), а по статье 224 УК РА (незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта) возбуждено 9 уголовных дел, напротив 18 дел за аналогичный период 2019 года. Из возбужденных уголовных дел 16 преступлений, сопряжены с незаконным ввозом на территорию Республики Абхазия наркотических средств и психотропных веществ (за 2019 год- 23 дел сопряжены с незаконным ввозом).

Несмотря на то, что в 2020 году количество выявленных преступлений по фактам незаконного оборота наркотиков увеличилось на 8,6%, следует отметить, что количество дел по сбыту и приобретению наркотических средств, с целью сбыта, уменьшилось в два раза, а также уменьшилось количество преступлений по ввозу наркотических средств и психотропных веществ на 30 %.

На уменьшение количества выявленных преступлений по ввозу наркотических средств в 2020 году повлияли ограничительные меры, принятые в связи с пандемией коронавируса. Усиление контроля за перемещением товаров и грузов на государственной границе с РФ привело к сокращению контрабандного ввоза наркотиков.

За 5 месяцев 2021 года по фактам незаконного оборота наркотиков было возбуждено 62 уголовных дела, из которых 59 направлено в суд, в отношении 62 лиц. За указанный период по статье 228 УК РА, (незаконный посев и выращивания наркосодержащих растений) возбуждено 4 уголовных дела; по статье 223 УК РА (незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта) возбуждено 53 уголовных дела, а по статье 224 УК РА (незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта) возбуждено 5 уголовных дел. Из возбужденных уголовных дел 13 преступлений сопряжены с незаконным ввозом на территорию Республики Абхазия наркотических средств и психотропных веществ и 1 по вывозу.

Одновременно следует отметить, что за анализируемый период правоохранительными органами Республики Абхазия были выявлены факты незаконного оборота крупной партии наркотиков, в частности: в 2019 году у гр. Кишка Р.В., Марчук М.А. и Яскевич А.И. был изъят «метадон», весом 95,474 гр.; у гр. Джамфер-оглы Н.Х. изъят «каннабис», весом 3 кг.39 гр.; в 2020 году у гр.Никитина А.П. и Сачко Р.Н. был изъят «метадон», весом 349,911 гр.; у гр. Трегубова С.А. был изъят «героин», весом 16,607 гр; в 2021 году у гр.Телегина Г.Ю. изъят «метадон», весом 180,684 гр.; у гр.Кещян Р.Б. при вывозе из РА был изъят «каннабис», весом 3 кг 53 гр. В отношении всех вышеуказанных лиц уголовные дела направлены в суд с обвинительным заключением и получены приговора, уголовное дело в отношении Кещян Р.Б., находится на стадии судебного разбирательства.

Наряду с этим отмечается устойчивый рост числа преступных деяний, связанных с бесконтактным распространением запрещенных веществ с помощью современных IT-технологий.

Интернет-ресурсы активно используются участниками организованных групп и преступных сообществ (организаций) для увеличения объемов наркобизнеса посредством осуществления широкого онлайн поиска компаньонов-посредников и потребителей. В сетевом пространстве размещено значительное количество, в том числе Web-сайтов (интернет-магазинов), осуществляющих скрытую рекламу наркотиков и других запрещенных к обороту веществ, для расширения клиентской базы потребителей.

Одним из основных способов совершения наркопреступлений в настоящее время является бесконтактный сбыт наркотиков посредством использования интернет-сервисов. С этой целью используются возможности интернет-телефонии («Skype», WhatsApp). Использование электронных платежных систем, посредством передачи «логина» и «пароля» от электронного кошелька, зарегистрированного на покупателя, сбытчику наркотика обеспечивают анонимность факта оплаты. С использованием интернет-ресурсов реализуются различные платежные схемы для проведения взаиморасчетов между наркодилерами (банковские и почтовые переводы, переводы посредством электронных платеж-ных систем, «онлайн-покупки», оформленные на подставных лиц и др.). Современные интернет-сервисы предоставляют возможность скрытной переписки с другими пользователями (например, в чатах онлайн-игр), а также заведения странички с вымышленными анкетными данными.

В целях повышения эффективности работы по раскрытию таких преступлений в структуре Министерства внутренних дел, Службе государственной безопасности необходимо организовать проведение оперативно-профилактических мероприятий противодействия наркоугрозе в сфере IT-технологий.

За указанный выше период правоохранительными органами Республики Абхазия из незаконного оборота наркотиков изъято следующее количество наркотических средств: метадона – 967,593 гр.; прегабалин – 583,763 гр.; каннабис (марихуана) – 17кг. 716,484 гр.; маковая солома – 463,293 гр.; мефедрон – 7,684 гр.; героин – 16,607 гр.; кодеин – 0,570 гр. и амфетамин – 0,174 гр.

За анализируемый период 2019-2020гг. и 5 месяцев 2021 года таможенными и пограничными органами Республики Абхазия не выявлено ни одного факта незаконного ввоза и вывоза наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

В адрес Государственного таможенного комитета РА, по результатам расследования уголовных дел по незаконному ввозу наркотически средств и психотропных веществ, неоднократно органами прокуратуры вносились соответствующие представления.

Для дальнейшего прогресса в области контроля над наркотиками представляется важным усилить внимание укреплению пограничного и таможенного контроля, направленного на выявление и пресечение каналов наркотрафика; совершенствование форм и методов сотрудничества правоохранительных органов государств по борьбе с незаконным оборотом наркотиков; изучению и внедрению современных достижений криминалистической науки для расследования и профилактики преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

За 2019-2020 годы судами Республики Абхазия рассмотрено 276 уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотических средств в отношении 269 человек, что составляет 38 % от общего количества рассмотренных уголовных дел, 1 лицо оправдано.

По годам картина выглядит следующим образом:

В 2019 году рассмотрено 158 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, по которым осуждено 164 человека, 1 лицо оправдано за незаконный посев и выращивание запрещенных к возделыванию растений (3 корня). Из указанного числа осужденных 4 лица женского пола, 7 человек привлекались, будучи ранее судимыми, 1 лицо совершило преступление в несовершеннолетнем возрасте. Из общего количества рассмотренных уголовных дел в 2019 году (158 уголовных дел) в части распространения (сбыта) и незаконного ввоза наркотических средств рассмотрено 29 уголовных дел в отношении 29 лиц.

По рассмотренным уголовным делам назначаются следующие наказания:

По статье 223 осуждено 11 лиц к реальному лишению свободы, 44 условно;

По статье 224 осуждено 5 лиц к лишению свободы;

По статье 224-1 рассмотрено 11 уголовных дел в отношении 11 человек, из них 5 осуждено реально к реальному лишению свободы, 6 условно;

По статье 228 осуждено 19 лиц к реальному лишению свободы, 15 условно.

В 2020 году судами Республики Абхазия рассмотрено 118 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, по которым осуждено 105 человек, одна из которых женщина. Из общего количества рассмотренных уголовных дел в отношении 28 лиц применен акт амнистии.

В отношении осужденных лиц назначены следующие наказания:

По статье 223 осуждено 15 к реальному лишению свободы, 104 условно, 2 штрафа;

По статье 224 осуждено 10 реальному лишению свободы, 2 условно;

По статье 224-1 осуждено 13 к реальному лишению свободы, 8 условно;

По статье 228 оправдано 1 лицо, осуждено 4 лица к реальному свободы, 5 условно.

В части распространения (сбыта) и незаконного ввоза наркотических средств рассмотрено 16 уголовных дел в отношении 16 лиц.

Приведенный анализ свидетельствует о назначении лицам за незаконный оборот наркотических средств наказаний с применением ст.67 УК РА условно в отношении 124 лиц, что составляет 67% и к реальному лишению свободы 82 лица, что составляет 31%.

13 марта 2020 года в ст.ст.224 и 224-1 УК РА внесены изменения, ужесточены санкции части 2 и 3 и предусмотрено наказание, при отсутствии смягчающих обстоятельств, пожизненное лишение свободы.

Однако, указанные нормы части 3 ст.224 и части 3 ст.224-1 УК РА до настоящего времени, как свидетельствует судебная практика, не нашли реализации. В частности, вышеупомянутым лицам, у которых было изъято беспрецедентное количество наркотических средств, а именно в 2020 году у Сачко Р.Н. и Никитина А.П. – 349,911 гр. и в 2021 году у Телегина Г.Ю. – 180,684 гр., судом назначены наказания в виде 15 лет лишения свободы со штрафом 600 т.р. и 1 млн. руб.соответственно.

Ввиду не столь длительного периода действия указанных санкции, судить о достижении одной из цели наказания – предупреждение совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств не представляется возможным.

В соответствии с информацией, полученной из ГУ МЗ РА «Республиканский наркологический диспансер» медицинскому (наркологическому) освидетельствованию в Республиканском наркологическом диспансере ГУ МЗ РА в 2019-2020 г.г. подвергнуто следующее количество лиц:

За 2019 год подразделениями ГОРОВД МВД Республики в ГУ МЗ РА «Республиканский наркологический диспансер» для медосвидетельствования на предмет употребления наркотических средств всего доставлено 1021 человек, из них с положительным результатом 332 человека. Оформлено отказов от сдачи биоматериала (мочи) в отношении 568 лиц.

Из указанного количества подтвержден факт употребления метадона у 83 лиц; метадона с каннабиоидами, либо с другими синтетическими наркотиками у 35 лиц; барбитуратов у 5 лиц. Также подтвержден факт употребления наркотических средств растительного происхождения каннабиоидов у 157 лиц; опиойдов у 12 лиц.

За 2020 год подразделениями ГОРОВД МВД Республики было доставлено для медосвидетельствования на предмет употребления наркотических средств 1096 человек, что на 75 больше, чем за аналогичный период 2019 года, из них с положительным результатом 385 человек (против 332 в 2019 году). Оформлено отказов от сдачи биоматериала (мочи) в отношении 655 лиц (напротив, в 2019 г. 568 лиц).

Из указанного количества подтвержден факт употребления каннабиоидов у 222 лиц и факт употребления метадона у 83 лиц; состояние одурманивания препаратами метадона у 49 лиц.

Что касается возрастной категории лиц, привлеченных к административной ответственности за потребление наркотических средств и их аналогов, то показатели распределились следующим образом: от 26 лет до 40 – 88 человек; от 40 лет и выше – 20 человек и возрастом до 25 лет – 11 человек, что представляет собой серьезную угрозу генофонду республики и вызывает невосполнимые потери человеческих ресурсов.

Также, по данным Республиканского наркологического диспансера ГУ МЗ РА в 2019 году стационарное лечение от наркомании прошли 142 человека; из них от острого наркотического отравления 52 человека; в 2020 году 95 человек; из них от острого наркотического отравления 15 человек, из которых один человек скончался.

В основном в Абхазии потребителями наркотиков являются мужчины, хотя отмечаются единичные случаи и среди женщин. За рассматриваемый период к административной ответственности за потребление наркотических средств и их аналогов были привлечены 2 женщины.

В реализации противодействия незаконному обороту наркотических средств значительное место отводится профилактической работе.

Первичная профилактика, включающая работу с детьми, подростками и молодежью, еще не знакомыми с субкультурой наркоманов; реализацию мер по вовлечению молодежи в занятия физической культурой и спортом, общественно полезной и патриотической работой и др.; организации активного детского отдыха и контроля за поведением детей и подростков; антинаркотическую пропаганду: показы тематических программ и кинопроектов антинаркотической направленности в целях формирования в т.ч. в молодежной среде, негативного отношения к употреблению наркотиков.

Размещение сюжетов о мерах, принимаемых правоохранительными органами по пресечению незаконного оборота наркотиков, о работе органов исполнительной власти по популяризации здорового образа жизни, о влиянии на здоровье наркотиков, о методах лечения и реабилитации, а также о развитии инновационных технологий оказания помощи больным наркоманией.

Вторичная профилактика наркомании: проведение мероприятий с детьми, подростками и молодежью, которые уже попробовали наркотики, но еще не возникла наркотическая зависимость; проведение психологического и медицинского тестирования в образовательных организациях с участием представителей наркологической службы; обучение навыкам отказа от наркотиков, когда их предлагают; формирование негативного отношения к субкультуре наркоманов; обучение социальным навыкам. Ранняя диагностика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (тестирование на наркотики) в образовательных организациях.

За анализируемый период, как и в предыдущие годы, наблюдается отсутствие зарегистрированных преступлений по фактам склонения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, организации либо содержании притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ, незаконной выдачи либо подделке рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ.

Оперативным службам республики необходимо на основе согласованных планов проводить оперативно-розыскные, оперативно-профилактические и иные мероприятия, направленные на выявление, локализацию и ликвидацию каналов ввоза в Абхазию и вывоза из Абхазии наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Борьба с наркоманией должна рассматриваться в настоящее время как задача большой политической важности. При этом следует подчеркнуть, что эффективность такой борьбы во многом определяется знанием причин этого социального зла, пониманием опасных последствий его, активным участием в борьбе с наркоманией не только правоохранительных органов, но и в первую очередь семьи, школы, других учебных заведений, а также общественных и государственных органов – всего общества в целом.

Основным подходом в реализации задач, стоящих перед нами в борьбе с незаконным оборотом наркотиков должно быть четкое понимание роли каждого министерства, ведомства при осуществлении этой деятельности. Для достижения положительных результатов при осуществлении такой работы, требуется нанесение систематических ударов по всем линиям незаконной деятельности. Самое главное, для этого необходимо использовать все имеющиеся возможности в системе Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности и Государственного таможенного комитета. Необходимо только умело использовать их и шире практиковать на долговременной и постоянной основе проведение совместных широкомасштабных мероприятий по противодействию распространению наркомании в Абхазии.