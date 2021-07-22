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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ СОВБЕЗА

Новости Четверг, 22 июля 2021 21:04
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ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ СОВБЕЗА

Сухум. 22 июля 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания провел заседание Совета безопасности. На повестке дня были вопросы эпидемиологической обстановки и реформирования правоохранительной системы.

В заседании приняли участие: премьер-министр Александр Анкваб, министр здравоохранения Эдуард Бутба,  министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния и  главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

Министр здравоохранения доложил членам СБ о ситуации и мерах по противодействию распространения коронавирусной  инфекции.

Бутба отметил необходимость увеличения койко-мест в медучреждениях, ввиду имеющейся тенденции распространения Covid-19.

По информации министра, при необходимости для срочного приема больных будут подготовлены 40 мест в онкологическом  центре в Сухуме.

Глава государства сообщил членам Совбеза, что по итогам его переговоров с руководством России, в Абхазию вновь направляется военный мобильный госпиталь на 150 мест. Такая договоренность уже достигнута. 

Аслан Бжания дал поручения Александру Анкваб, руководителю Администрации президента Алхасу Квициниа совместно с Министерством обороны и Минздравом, в течение двух дней определиться с местом  размещения госпиталя и созданием условий для проживания приглашенных военных медиков.

Президент отметил, что будут изысканы все необходимые средства для организации мобильного госпиталя, а также поддержания Гудаутского госпиталя, Сухумской инфекционной больницы и других стационаров.  

Глава государства поручил Александру Анкваб взять на особый контроль закуп дорогостоящих препаратов для больных ковид-19. 

Александр Анкваб проинформировал, что в этом году на борьбу с коронавирусной инфекцией было выделено 197 млн рублей.
Аслан Бжания сообщил, что он находится на постоянной связи с Администрацией Президента Российской Федерации по вопросу доставки в Абхазию второй партии вакцины Спутник-V.  

«Мы находимся в приоритете  и  этот вопрос будет решен», – сказал глава государства. 

На заседании Совета безопасности отмечалось, что благодаря усилиям наших врачей наметилась тенденция к более быстрому выздоровлению.

Президент поручил премьер-министру в ближайшее время  провести заседание  Координационного совета и представить действенные предложения по обеспечению ограничительный мер.

Члены Совбеза обсудили и другие актуальные вопросы.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 22 июля 2021 21:21

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