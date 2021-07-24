ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ СОСТАВЛЯЕТ 20925 ЧЕЛОВЕК
Сухум, 24 июля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 23 июля проведено у 550 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 145 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 192 пациента, в тяжелом состоянии 63 человека, состояние здоровья 54 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 17 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, в Гагрской ЦРБ – 45, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 20925 человек. Зарегистрировано 285 летальных случаев. Выздоровели 16750 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.