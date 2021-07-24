ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ СОСТАВЛЯЕТ 20925 ЧЕЛОВЕК

Сухум, 24 июля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 23 июля проведено у 550 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 145 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 192 пациента, в тяжелом состоянии 63 человека, состояние здоровья 54 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 17 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, в Гагрской ЦРБ – 45, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.