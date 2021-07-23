СУДЕБНЫЕ НОВОСТИ

Органами предварительного расследования Аслан Зухба подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 (незаконное приобретение, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, группой лиц по предварительному сговору) УК Республики Абхазия.

Сухумский городской суд под председательством судьи Астамура Тванба удовлетворил ходатайство государственного обвинителя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Аслана Зухба.

Согласно постановлению Сухумского городского суда, в отношении Аслана Зухба избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 19 сентября 2021 года.

В рамках настоящего дела осуществляется уголовное расследование в отношении Игоря Гудалия, который находится под стражей и Гарри Авидзба местонахождение которого все еще не установлено.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Абхазия в кассационном порядке в течение трёх суток со дня его вынесения.

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Сухумский городской суд удовлетворил ходатайство органа предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей Дмитрия Аргун.

Органами предварительного расследования Дмитрий Аргун обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьи 113 (угроза убийством или причинения тяжкого вреда здоровью), части 1 статьи 217 (незаконное приобретение, хранение и ношения огнестрельного оружия) и части 2 статьи 164 (совершение из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия) УК Республики Абхазия.

Согласно постановлению суда, срок содержания под стражей Дмитрия Аргун продлен на один месяц, а всего до двух месяцев, то есть до 22 августа 2021 года.

Настоящее постановление может быть обжаловано в кассационную инстанцию по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия в течение 3 суток со дня его вынесения.

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Сухумский городской суд под председательством судьи Астамура Тванба удовлетворил ходатайство государственного обвинителя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Игоря Гудалия.

Органами предварительного расследования Игорь Гудалия подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «е» части 2 статьи 99 (убийство, совершенное общеопасным способом) и части 2 статьи 217 (незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, группой лиц по предварительному сговору) УК Республики Абхазия.

Согласно постановлению Сухумского городского суда, в отношении Игоря Гудалия была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 18 сентября, 2021 года.

В рамках настоящего дела осуществляется уголовное расследование в отношении Аслана Зухба, которому определена мера пресечения в виде заключения под стражу и Гарри Авидзба местонахождение которого все еще не установлено.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Абхазия в кассационном порядке в течение трёх суток со дня его вынесения.

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Определением Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия от 23.07.2021 приговор Сухумского городского суда от 05 мая 2021 в отношении Ачба Б.Х., осужденного по ч.4 ст. 156 УК Республики Абхазия к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с конфискацией имущества оставлен без изменения, а кассационная жалоба без удовлетворения.

Об этом сообщает сайт Верховного суда.