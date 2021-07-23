ВТОРОЙ ДЕНЬ БЕЗ ВОДЫ

Сухум. 23 июля 2021. Абхазия-Информ. 2 3 июля МУП «Водоканал» Администрации города Сухум сообщило, что после ремонта водопровода диаметром 500 мм по ул. И. Шамиля – 4 Марта, произошел разрыв трубы на другом участке. Аварийные бригады ведли ремонтные работы.

Как сообщил главный инженер «Водоканала» Мераб Анкваб, на улице имама Шамиля трубы были уложены в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2015-2017 гг. фирмой «СЭНС».

«Из-за некачественного соединения труб, произошёл разрыв. Это не первый случай, когда мы переделываем работы этой фирмы», – сказал Мераб Анкваб.

«Водоканал» приносит свои извинения жителям Сухума за временные неудобства.

Об этом сообщает сайт столицы.