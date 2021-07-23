НЕЗАКОННЫЕ ВВОЗ И ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

При личном досмотре в присутствии приглашенных в качестве понятых граждан мужчина естественным путем выдал хранимый в себе заизолированный сверток. Как пояснил Заикин, он приобрел наркотическое средство в Адлерском районе и проглотил, чтобы перевезти на территорию Абхазии.

Сухум. 23 июля 2021. Абхазия-Информ. Сухум. В результате реализации разработанной оперативной информации сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД совместно со службой госбезопасности Абхазии после пересечения зона таможенного контроля на КПП «Псоу» задержали жителя г. Сухум Заикина Илью Сергеевича 1979 г.р.

По факту незаконного приобретения, хранения и перевозку, а так же ввоз на территорию Республики Абхазия наркотического вещества в особо крупном размере в отношении Ильи Заикина возбуждено уголовное дело.

Суд г. Сухум удовлетворил ходатайство органа предварительного следствия об избрании меры пресечения ранее задержанному гражданину в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Расследование проводит следственная группа линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Абхазии.

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Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотического средства в особо крупном размере вменяется жителю поселка Агудзера Лазария Радаму Джумберовичу 1988 г.р. Последний перевозил наркотик в двух стеклянных банках, спрятанных в вещмешке, когда был задержан сотрудниками уголовного розыска отдела внутренних дел по Гулрыпшскому району на посту ГАИ «Мачара» в ходе проведения оперативных мероприятий.

В общей сложности у гражданина Лазария изъято порядка 70 грамм наркотического вещества «Марихуана», что является особо крупным размером.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Радама Лазария по ч. 3 ст. 223 УК РА проводит орган предварительного следствия ОВД по Гулрыпшскому району. Лазария заключен под стражу.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.