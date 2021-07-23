КАЖДОЕ МЕДУЧЕРЕЖДЕНИЕ ДОЛЖНО ФОРМИРОВАТЬ БРИГАДЫ ВРАЧЕЙ ДЛЯ ДЕЖУРСТВА В КОВИДНОМ ЦЕНТРЕ

Министр обсудил с участниками совещания возможности каждого медучреждения формировать бригады врачей для дежурства.

«Понятно, что ковидные отделения открыты и в других медучреждениях страны и медперсонала может не хватать, там также лежат наши граждане, близкие и родственники и оказать им всю необходимую помощь наша задача. Но особе внимание нужно уделить главному ковидному госпиталю в Гудаутах, на сегодня большая нагрузка приходится на него. Нужно отнестись к дежурству с максимальной ответственностью, мы все делаем одно общее дело во благо нашей страны и здоровья нации», - подчеркнул Министр.

В ходе встречи главврачи попросили министра посодействовать в увеличении доплат специалистам, которые в большей степени принимают участие в оказании медицинской помощи ковидным больным.

К концу встречи министр поручил главврачам усилить контроль за сводными бригадами, которых они отправляют в Гудауту и не допускать пропуска дежурства.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.