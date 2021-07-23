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Абхазия Информ

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

Новости Пятница, 23 июля 2021 12:12
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ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

Сухум. 23 июля 2021. Абхазия-Информ. Сухум. 23 июля в Абхазии отмечают День Государственный флага.

Современный государственный флаг Республики Абхазия был утвержден на заседании сессии Верховного Совета Республики Абхазия 23 июля 1992 года в Сухуме после принятия решения о прекращении действия Конституции Абхазской АССР 1978 года и восстановлении Конституции ССР Абхазии 1925 года. Автор флага – художник Валерий Гамгия.

Флаг Республики Абхазии символизирует основные этапы развития государственности абхазского народа – одного из древнейших коренных этносов Кавказа. Пурпурный флаг с белой ладонью развевался в средние века над городом Себастополисом (он же Сан-Себастьян и античная Диоскурия, основанная древними греками в VI -V веках до н.э.), на месте которого расположена нынешняя столица Абхазии – город Сухум.

Раскрытая белая ладонь на красном фоне – символ Абхазской государственности, которая сформировалась во времена Абхазского царства (8—10 века) и насчитывает 12 столетий. Она означает открытый доброжелательный прием гостей. Государственный флаг Республики Абхазия представляет собой полотнище, по длине которого расположены семь чередующихся равных по ширине полос зеленого и белого цвета: четыре зеленые и три белые полосы. Белый цвет символизирует духовность, зеленый (аквамариновый) – молодость и жизнь.

Семь белых пятиконечных звезд над ладонью — это семь основных областей исторической Абхазии: Садзен (Джигетия), Бзып, Гумаа, Абжуа, Самурзакан, Дал-Цабал, Псхуы-Аибга. Кроме того, число «семь» для абхазов, как и для многих народов, является священным и широко представлено в их религии, мифологии и традиционной культуре. В честь праздника в столице Республики, городе Сухум, проходят торжественные и массовые мероприятия с участием первых лиц государства.

3 июня 2005 года президент Абхазии Сергей Багапш подписал принятый Народным Собранием РА закон «О внесении дополнения и изменения в Закон Республики Абхазия «О памятных и праздничных днях в Республике Абхазия»». С этого дня 23 июля объявлен Днем Государственного флага Республики Абхазия.

Всемирный абхазо-абазинский конгресс ВААК организует для жителей и гостей абхазской столицы праздничные мероприятия. Они будут проводиться 23 июля с 19:00 на Набережной Махаджиров.

Гости праздника смогут узнать об истории создания современного Государственного флага и его авторе, будут представлены исторические знамена (рядом с каждым знаменем будет расположена историческая справка). Все желающие смогут присоединиться к факельному и конному шествию на площади им. С. Багапша.

Ранее планировалось проведение праздничный мероприятий, но в связи с эпидемиологической обстановкой их отменили.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 23 июля 2021 12:16

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