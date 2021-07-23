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Абхазия Информ

МИХАИЛ ЛОГУА ОСВОБОЖДЕН ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ

Новости Пятница, 23 июля 2021 11:34
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МИХАИЛ ЛОГУА ОСВОБОЖДЕН ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ

Сухум. 23 июля 2021. Абхазия-Информ. в соответствии с приказом Вице-премьера, министра экономики Кристины Озган генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Михаил Логуа освобожден от занимаемой должности по состоянию здоровья.

Исполняющим обязанности генерального директора РУП «Черноморэнерго» назначен Тенгиз Гирджинба.

Гирджинба Тенгиз Валикович родился 22 апреля 1973 г. в городе Очамчира Абхазской АССР.

1979-1990 – Джгердская средняя школа имени Амичба Мекти Гамсаратовича.

1998-2006 – Абхазский государственный университет, Агроинженерный факультет, специальность электрификация промышленности и сельского хозяйства.

Опыт работы:

2003-2018 годы – РУП «Черноморэнерго» на разных должностях.

2018-2020 годы – МУП «СУЭС».

2020-настоящее время – заместитель главного инженера РУП «Черноморэнерго».

Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, дважды награжден медалью «За Отвагу».

Женат, отец двоих детей.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 23 июля 2021 11:45

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