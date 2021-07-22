ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 195 ЧЕЛОВЕК. В БОЛЬНИЦАХ – 309 КОВИДБОЛЬНЫХ
Сухум. 22 июля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 622 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 195 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 188 пациентов, в тяжелом состоянии 92 человека, состояние здоровья 31 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 25, у 8 человек состояние здоровья тяжёлое, в Гагрской ЦРБ – 37, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ скончалась женщина 56 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 20780 человек. Зарегистрировано 285 летальных случаев. Выздоровели 16580 человек. В общее число заболевших Covid-19 за все время, было добавлено 154 случая заражения, которые были выявлены в частной лаборатории в течение недели.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения
Последнее от Super User
- СИТУАЦИЯ В СТОЛИЦЕ НА ГРАНИ ЛОКДАУНА
- ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ СОВБЕЗА
- ДАУР АМИЧБА: БОРЬБА С НАРКОМАНИЕЙ ДОЛЖНА РАССМАТРИВАТЬСЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ КАК ЗАДАЧА БОЛЬШОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВАЖНОСТИ
- ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С РУКОВОДИТЕЛЕМ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ
- В ГУДАУТСКОМ КОВИДГОСПИТАЛЕ ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТОМОГРАФ