ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 195 ЧЕЛОВЕК. В БОЛЬНИЦАХ – 309 КОВИДБОЛЬНЫХ

Сухум. 22 июля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 622 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 195 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 188 пациентов, в тяжелом состоянии 92 человека, состояние здоровья 31 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 25, у 8 человек состояние здоровья тяжёлое, в Гагрской ЦРБ – 37, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.