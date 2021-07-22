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Абхазия Информ

ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 195 ЧЕЛОВЕК. В БОЛЬНИЦАХ – 309 КОВИДБОЛЬНЫХ

Новости Четверг, 22 июля 2021 23:00
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ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 195 ЧЕЛОВЕК. В БОЛЬНИЦАХ – 309 КОВИДБОЛЬНЫХ

Сухум. 22 июля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 622 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 195 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 188 пациентов, в тяжелом состоянии 92 человека, состояние здоровья 31 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 25, у 8 человек состояние здоровья тяжёлое, в Гагрской ЦРБ – 37, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

В Гудаутской ЦРБ скончалась женщина 56 лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 20780 человек. Зарегистрировано 285 летальных случаев. Выздоровели 16580 человек. В общее число заболевших Covid-19 за все время, было добавлено 154 случая заражения, которые были выявлены в частной лаборатории в течение недели.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения

Прочитано 0 раз Последнее изменение Четверг, 22 июля 2021 23:04

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