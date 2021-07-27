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Абхазия Информ

ЗА 2 ДНЯ ОТ COVID-19 СКОНЧАЛИСЬ ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК

Новости Вторник, 27 июля 2021 11:25
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ЗА 2 ДНЯ ОТ COVID-19 СКОНЧАЛИСЬ ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК

Сухум. 27 июля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 26 июля проведено у 559 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 189 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 189 пациентов, в тяжелом состоянии 65 человек, состояние здоровья 51 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 24, в Гагрской ЦРБ – 52, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

В Гудаутской ЦРБ за 2 дня скончались трое мужчин 64, 71 и 83 лет, а также две женщины 80 и 86 лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 21250 человек. Зарегистрировано 294 летальных случая. Выздоровели 16990 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 27 июля 2021 12:25

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