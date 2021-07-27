ЗА 2 ДНЯ ОТ COVID-19 СКОНЧАЛИСЬ ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК

Сухум. 27 июля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 26 июля проведено у 559 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 189 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 189 пациентов, в тяжелом состоянии 65 человек, состояние здоровья 51 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 24, в Гагрской ЦРБ – 52, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.