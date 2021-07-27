АЛЕКСАНДР АНКВАБ И БЕСЛАН ЭШБА ОБСУДИЛИ ПРОВЕДЕННЫЕ РАБОТЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ УРАГАНА

Беслан Эшба представил материалы по 104 частным домовладениям, а также 19 автомобилям, которые пострадали в результате урагана. Среди них и автомобили туристов.

«По тем обращениям, которые были от наших жителей, а также в результате работы наших домоуправлений, выявлено 104 частных домовладения, где пострадали крыши домов. Есть еще несколько заявлений, в которых жители пишут, что им нанесен материальный ущерб в виде порчи бытового оборудования и т.д. Это дополнительная информация изучается, не так много адресов. По 104 частных домовладениям материалы составлены и представлены вам для рассмотрения на комиссии по чрезвычайном ситуациям», – сказал Беслан Эшба. Ранее мэр Сухума представил в Кабинет министров материалы по 20 многоквартирным домам, пострадавшим во время урагана. Материалы находятся в «Апсныргылара». Они проходят экспертизу.

Администрация Сухума завершает ремонт по остальным 34 многоквартирным домам, пострадавшим во время стихии.

«В настоящий момент из 34 домов, работы по 30 домам полностью завершены. Надеемся, что до конца недели мы выйдем на финишную прямую», – отметил Беслан Эшба.

Из проведенных экспертиз уже ясно, что только по многоквартирным домам в Сухуме ущерб от урагана оценивается в 40 млн рублей. На данный момент Администрация города Сухума уже выделила на ремонт крыш многоквартирных домов 8 млн рублей.

Премьер-министр Александр Анкваб отметил, что часть представленных Администрацией города материалов будут переданы «Апсныргылара» для проведения расчета сметной стоимости работ, другой частью будут заниматься специалисты Администрации города.

«Мы материалы по частным домовладениям и другим объектам дополнительно передадим «Апсныргылара», чтобы они посмотрели и сделали заключение. По автомобилям мы передадим материалы в соответствующую комиссию, они будут его обрабатывать, и по итогам примем общее решение. Суммы, конечно, внушительные и в какие сроки мы сможем выполнить свои обязательства, пока говорить не могу, это сложно», – сказал Александр Анкваб.