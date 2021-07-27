Сухум. 27 июля 2021. Абхазия-Информ. В результате обильных дождей река Басла вышла из берегов и подтопила дома жителей по улице Чанба и в районе Турбазы.

Накануне МЧС предупредило о прохождении в ночь с 26 на 27 июля атмосферного фронта над территорией Абхазии. Также 27 июля синоптики прогнозируют сильные проливные дожди, возможно образование смерчей в морской акватории Абхазии и подъем уровня воды в горных реках.

МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры предосторожности при непогоде во избежание непредсказуемых последствий.



Об этом сообщает сайт столицы.