МЧС УСТРАНЯЕТ ПОСЛЕДСТВИЯ ДОЖДЕЙ

Сухум. 27 июля 2021. Абхазия-Информ. Мощный грозовой фронт, прошедший ночью над территорией республики, привел к повышению уровня рек и подтоплениям. Основной удар стихия нанесла по Гудауте и Гудаутскому району. Уровень местных рек поднялся почти до 2 метров. Затопило не менее 350 домов, были эвакуированы люди. В спасательной операции задействовано 7 единиц техники, 45 человек личного состава ПСЧ г. Гудаута, а также ПСО городов Гагра и Сухум.

В столице Абхазии наводнение вызвало подтопление жилых домов по улицам Чанба, Щеглова, Агрба и Ашхацава. Пострадали не менее 30 домов. Однако эвакуация людей не понадобилась. Столичный поисково-спасательный отряд задействовал 5 единиц спецтехники и личный состав в количестве 30 человек.

В Очамчырском районе подтопило дома в нескольких селах. Вышедшая из берегов река Тамш на некоторое время существенно затруднила движение по автотрассе в районе одноименного села.

Подразделения МЧС Абхазии всю ночь и с раннего утра ведут работы по устранению последствий непогоды во всех пострадавших районах.