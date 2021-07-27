КРИСТИНА ОЗГАН: ЛЕС ВЫРУБАЕТСЯ, А ЭФФЕКТА ДЛЯ БЮДЖЕТА – НЕТ

Сухум. 27 июля 2021. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган провела совещание с представителями Государственного управления лесного хозяйства, Государственного комитета по экологии и директорами лесхозов, на котором обсудили текущую ситуацию в отрасли.

Как показывает практика предыдущих лет, объем лесосечного фонда, ежегодно утверждаемый Кабинетом Министров, не осваивается лесхозами. Объем экспорта ежегодно снижается и за последние годы сократился практически вдвое. Общая сумма кредиторской задолженность лесхозов перед бюджетом составляет 89 млн рублей, дебиторская задолженность – 21 млн рублей. Потребности внутреннего рынка не удовлетворены даже на 10%.

Кристина Озган привела статистику с 2018 по 2020 год, из которой следует, что за этот период заготовлено 43 тысячи кубометров древесины, что значительно меньше показателей прошлых периодов. Соответственно, возникает вопрос целесообразности существующих планов.

Вице-премьер также напомнила участникам совещания, что государство предоставило присутствующим исключительное право заниматься этим видом деятельности.

«Вы – монополисты. Вы были наделены этим правом для того, чтобы, рационально используя лесной фонд, государство зарабатывало. На деле же практика показала, что государство, предоставив вам такие исключительные права, получило убытки, недополученные налоги и снижение объемов заготовки», – сказала Озган.

Вице-премьер поручила зафиксировать существующую задолженность, согласовать с налоговыми органами график ее погашения и строго соблюдать взятые на себя обязательства.

Также Озган напомнила о том, что Правительство, утверждая объемы лесосечного фонда, ежегодно регламентирует объем лесовосстановительных работ. Она поручила, в разбивке по каждому лесхозу, предоставить в министерство экономики отчеты о выполненных лесовосстановительных работах.

В ближайшее время Кристина Озган намерена с представителями лесхозов, комитета по экологии и управления лесного хозяйства на месте проверить ход лесозаготовительных и лесовосстановительных работ. Для этого она поручила определить лесхозы, где есть, что показать.

«Не должно складываться мнение, что рубим, как хотим, платим как хотим. Давайте возьмем на себя ответственность и отразим это в документах. Разрешить деятельность – не проблема. Надо понять, есть в этом смысл или нет, чтоб не получалось, как сейчас. Лес вырубается, а эффекта ни для отрасли, ни для бюджета нет», – отметила Озган.

Об этом сообщает сайт Минэкономики Абхазии.