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Абхазия Информ

В КЕЛАСУРЕ СМЫЛО 120-МЕТРОВЫЙ НАПОРНЫЙ ВОДОВОД

Новости Вторник, 27 июля 2021 21:21
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В КЕЛАСУРЕ СМЫЛО 120-МЕТРОВЫЙ НАПОРНЫЙ ВОДОВОД

Сухум. 27 июля 2021. Абхазия-Информ. В результате ночных обильных осадков пострадали две насосные станции, питающие водой Синоп, часть Турбазы, Агудзеру, Гулрыпшский район.

«После ночных дождей реки были все наполнены. Гумиста вышла из берегов. Но большей частью пострадал Келасур. В келасурском направлении стоят две насосные – одна гулрыпшская, другая келасурская. Гулрыпшскую насосную полностью залило. Агудзера, Гулрыпшский район и Синоп, которые она питает, остаются в данный момент без воды, потому что насосы надо высушить. Что касается Келасурской насосной, там ситуация гораздо хуже – смыло 120-метровый напорный водовод диаметром 50 сантиметров, который проложен через реку по мосту. Уровень воды в реке достаточно высокий и в настоящий момент работы производить невозможно. Еще и дорогу подмыло, и техника не может зайти туда. И теперь надо дождаться момента, когда спадет вода, чтобы можно было вброд, через карьер загнать технику и начать вести восстановительные работы», – сообщил замдиректора Департамента ЖКХ Администрации Сухума Руслан Авидзба.

Он также рассказал, что остаются без воды улицы Батумская и Чанба, села Баслата и Дзыгута, а Турбаза частично с водой.

«Турбаза не вся с водой, потому что водовод, который смыло рекой, работал на усиление этого района. Вода будет поступать только на первые этажи, если напора не будет. «Водоканал» пытается сделать перемычку, чтобы усилить напор на Турбазу, чтобы большая часть района получила воду. А дальше, после того, как вода в реке спадет, сейчас поток очень сильный, надо будет приступать к ремонтным работам», – сказал Руслан Авидзба.

По его словам, несмотря на то, что река Гумиста тоже вышла из берегов, насосная не подтоплена, но в некоторые скважины попала грязная вода, из-за чего временно прекращена подача воды.

«Остановили временно, чтобы вода очистилась и не подавать людям грязную воду. Центр города, часть Нового района и Маяк – все районы, которые питаются с Гумисты, будут с водой, там нормальная ситуация. Сейчас с Келасуром надо будет разобраться», – отметил Авидзба.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 27 июля 2021 21:22

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