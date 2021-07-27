ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ СОСТАВЛЯЕТ 21417 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 27 июля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 495 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 167 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 172 пациента, в тяжелом состоянии 46 человек, состояние здоровья 56 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 24, в Гагрской ЦРБ – 51, 17 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.