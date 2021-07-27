ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ СОСТАВЛЯЕТ 21417 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 27 июля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 495 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 167 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 172 пациента, в тяжелом состоянии 46 человек, состояние здоровья 56 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 24, в Гагрской ЦРБ – 51, 17 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ скончались 4 пациента, мужчина 57 лет и три женщины 57, 68 и 80 лет.
В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 1960 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 21417 человек. Зарегистрировано 299 летальных случаев. Выздоровели 17235 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.