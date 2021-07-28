БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ГЕПАТИТ B И C ПРОХОДИТ В СУХУМЕ

Сухум. 28 июля 2021. Абхазия-Информ. Ежегодно с 2011 года 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. При поддержке Министерства здравоохранения Абхазии, лаборатория центра СПИД проводит в этот день акцию - бесплатное обследование населения на Гепатиты B и С. Также, в течение недели будут обследованы стационарные пациенты с коронавирусной инфекцией. Акция проходит по адресу г.Сухум ул.Эшба164.



Об этом сообщает сайт Минздрава Абхазии.