ЖИТЕЛЕЙ РЯДА РАЙОНОВ СТОЛИЦЫ ОБЕСПЕЧАТ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

Беслан Эшба также проинспектировал берег моря, где после шторма береговая линия засыпана ветками деревьев и разным мусором.

Сухум. 28 июля 2021. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба проинспектировал места, где сильные дожди в ночь с 26 на 27 июля нанесли урон горожанам и инфраструктуре города.

Заместитель директора Департамента ЖКХ Руслан Авидзба проинформировал мэра о ситуации в Келасурской насосной станции, где смыло 120-метровый напорный водовод, который был проложен через реку. Уровень воды в реке еще высокий и пока восстановительные работы проводить невозможно.

Беслан Эшба поручил Департаменту ЖКХ обеспечить жителей районов столицы, которые получают воду с келасурской насосной станции, питьевой водой до восстановления станции.



Об этом сообщает сайт столицы.