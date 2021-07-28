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Абхазия Информ

СУББОТНИК В БЕДИЙСКОМ СОБОРЕ

Новости Среда, 28 июля 2021 19:13
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СУББОТНИК В БЕДИЙСКОМ СОБОРЕ

Сухум. 28 июля 2021. Абхазия-Информ. Небольшая группа молодых активистов из разных городов республики посетила Бедийский собор с целью ознакомления с историческим наследием Абхазии и проведения небольшого субботника.

Они привели в порядок территорию, собрали обвалившуюся плитку со стен собора и убрали мусор.

Участники акции надеются, что граждане Абхазии последуют примеру молодежи, и будут больше интересоваться достопримечательностями нашей республики.

ххх

Бедийский собор одна из самых известных святынь Абхазии. Собор был возведен царем Богратом III в 999 году в селе Агубедиа Ткуарчальского района в честь Влахернской иконы Божией Матери. Здесь же находится усыпальница царя Бограта, умершего в 1014 году.

С собор также связана история знаменитой Бедийской чаши. Золотой Потир был преподнесен царем Богратом III в дар храму. Сейчас чаша находится в Тбилисском музее.

Об этом сообщает сайт Гагры.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 28 июля 2021 19:15

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